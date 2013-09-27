Медведев считает, что Россия может оказаться в пропасти

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев написал статью "Время простых решений прошло" об экономическом развитии России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Статья публикуется в газете "Ведомости".

"Фактически мы находимся на развилке. Россия может продолжить очень медленное движение с близкими к нулевым темпами экономического роста. Или сделать серьезный шаг вперед", - написал глава правительства.

По его словам, второй путь сопряжен с рисками.

"Но следование первому сценарию - с мнимой возможностью сохранения уже достигнутого благополучия - еще опаснее. Это прямая дорога к его потере. Дорога в пропасть", - считает Медведев.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития Российской Федерации прогнозирует замедление темпов роста экономики в стране до 2016 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе Х Ежегодной конференции Fitch Ratings «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору России» заявил директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития России Олег Засов.

«Наш прогноз действительно наиболее свежий, потому что мы вносили его в правительство в ночь на сегодня, как говорится, свежее не бывает. Действительно, в этом прогнозе произошло достаточно много пересмотров по сравнению с предыдущим прогнозом, который мы делали в апреле, и на котором, в принципе, основывались бюджетные проектировки на 2014 и на следующие два года. Пересмотры в основном естественно в негативную сторону», - сказал Засов.

По его словам, Минэкономразвития РФ пересмотрело темпы роста ВВП на 2013 год с 2,4% до 1,8%. В то же время, российское ведомство прогнозирует, что рост экономики России в 2014 году составит около 3%, в 2015-м – 3,1% и в 2016-м – 3,3%.

«Это слишком мало. Мы ожидали, что рост экономики ускорится в 2015-2016 годах и будет составлять больше 4 процентов», - подчеркнул он.

Как пояснил Засов, основные причины пересмотра показателей роста ВВП, это негативная динамика инвестиций в этом году. В частности, он отметил, что «Газпром» в этом году практически на треть сократил свои инвестиционные программы. А так как российская газовая компания инвестирует около 10 % от всех инвестиций в РФ, то политика «Газпрома» «очень существенно сыграла на негативную динамику инвестиций в этом году». Второй фактор, по его словам, заключается в снижении возможности проиндексировать зарплаты бюджетникам.

«Зарплаты этой категории были ключевым фактором роса доходов населения в этом году. В предыдущие два года они росли двухзначными темпами. Со следующего года мы пропускаем индексацию зарплат бюджетников и в принципе рост зарплат может достаточно серьезно замедлиться. И здесь для нас ключевым будем вопрос, как будет развиваться ситуация со сбережениями населения и прежде всего с кредитованием», - сказал он.

12 сентября, правительство Российской Федерации в условиях замедления экономического роста сокращает расходную часть бюджета на не менее чем 5%.

Россия завершила первый квартал с показателем роста ВВП 1,6%.

Согласно информации Росстата, рост ВВП РФ за второй квартал составил 1,2%, по итогам первого полугодия - 1,4%. Рост ВВП России в 2012 году составил 3,4%.