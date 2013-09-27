США пока не намерены отменять санкции против Ирана

Вашингтон не намерен отменять санкции в отношении Ирана, пока не получит точные и подтвержденные данные о его ядерной программе, подтвердил госсекретарь США Джон Керри, сообщает РИА «Новости».

"Учитывая, что иранцы предпринимают конкретные шаги, я уверен, что они ожидают от США ответа, возможно, в виде регулирования режима санкций, существующего сегодня, - сказал Керри в интервью телеканалу CBS. - США не планируют снимать санкции, пока не будет ясно, что идет проверяемый, подотчетный и прозрачный процесс, который позволит нам точно знать, что Иран собирается делать со своей (ядерной) программой".

О том, что США не рассматривают возможность снятия санкций с Ирана после заявлений нового президента этой страны о готовности к переговорам по ядерной проблеме, заявляли журналистам неделю назад представитель Белого дома Джош Эрнест и представитель госдепа Мари Харф. По их словам, смягчение позиции Тегерана стало возможным как раз благодаря санкциям, а США ждут от руководства этой страны не заявлений, а конкретных действий.