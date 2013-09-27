Россия и США согласовали проект резолюции ООН по химическому оружию в Сирии - его уже обсудили на заседании Совета Безопасности ООН.

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, текст документа члены Совета Безопасности согласовывали в течение двух недель.

Голосование по проекту резолюции, по словам дипломатов ООН, может состояться позже в пятницу.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, проект резолюции по химическому оружию в Сирии не предполагает применения силы в случае нарушений при его утилизации.

Применение военной силы в подобных случаях допускается седьмой главой Устава ООН.

Госсекретарь США Джон Керри пояснил, что этот проект согласован в принципе и нуждается в доработке.

Стало известно, что проект резолюции осуждает применение химического оружия в Сирии, но не возлагает вину ни на одну из сторон конфликта.

Россия и США согласовали также проект решения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), касающегося сирийского химического арсенала.

Россия объявила о своей готовности предоставить военнослужащих и военных полицейских для реализации плана по контролю над химическим оружием в Сирии.

Считается, что Сирия располагает примерно 1000 тоннами боевых химических веществ.

В середине сентября Россия и США в результате трехдневных переговоров в Женеве пришли к соглашению об уничтожении сирийского арсенала химического оружия к середине 2014 года.

Две недели назад Дамаск согласился с российским планом передачи своего химоружия под контроль мирового сообщества и отправил в ООН документы о присоединении к конвенции о запрещении химических вооружений.

Президент Сирии Башар Асад в интервью американскому телеканалу Fox News подтвердил, что намерен уничтожить запасы химического оружия в своей стране, но предупредил, что для этого потребуется около года.

Предложенный Россией план заставил Президента США Барака Обаму отложить голосование в конгрессе по вопросу о нанесении по Сирии военного удара.

Как было объявлено 25 сентября, эксперты ООН возвращаются в Сирию для продолжения расследования применения химического оружия в августе этого года, в ходе которого погибли несколько сотен мирных жителей.

В применении химоружия власти Сирии и повстанцы обвиняют друг друга.

Ранее команда инспекторов ООН, изучавшая обстоятельства атаки 21 августа под Дамаском, пришла к выводу, что там использовался зарин.