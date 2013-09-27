Азаров рассказал о причинах разногласий по поводу экономического эффекта от ЗСТ

Разногласия по поводу возможного экономического эффекта от действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом вызваны тем, что текст документа еще недостаточно изучен, считает премьер-министр Украины Николай Азаров.

Об этом он написал в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Предстоит еще большая работа по устранению разногласий, недоразумений, непонимания, вызванного, на мой взгляд, недостаточной изученностью текста достаточно большого документа - Соглашения о подписании ассоциации с ЕС. Но мы к этой работе готовы и будем настойчиво ее продолжать», - написал Азаров.

Как сообщал УНИАН, Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом планируется подписать на ноябрьском саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. На сегодняшний день ряд экспертов, а также представители России заявляют о том, что условия ЗСТ негативно отразятся на экономике Украины и приведут к осложнению торгово-экономических отношений со странами Таможенного союза.

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