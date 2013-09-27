Введение торговых ограничений создаст условия для исключения России из ВТО – Данилишин

Бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин считает, что Россия, в случае применения ограничительных мер относительно экспорта из Украины и других стран – членов Всемирной торговой организации, создаст условия для исключения ее из ВТО.

Об этом он сказал в комментарии, переданном УНИАН.

“Если политика России будет направлена на ограничение экспорта других стран – членов ВТО, включая Украину, ВТО имеет все возможности для принятия адекватных мер относительно российских производителей вплоть до постановки вопроса о членстве России в ВТО”, - считает Данилишин.

Он также рассказал, что в последние дни в Женеве провел ряд неформальных встреч с представителями европейских стран, аккредитованных при международных организациях ООН и ВТО, из которых можно сделать вывод, что ЕС в торговых спорах с Россией поддерживает Украину.

“В настоящее время Украина имеет почти 100-процентную поддержку своей позиции в торговых спорах с Россией и большой кредит доверия в евроинтеграционных намерениях”, - отметил Данилишин.

Экс-министр также подчеркнул, что Украина фактически уже на протяжении нескольких лет работает с Европейским Союзом в режиме зоны свободной торговли.

“Уже сегодня это (условия свободной торговли – УНИАН) составляет почти 70% от системы договоренностей, которые будут подписаны в ноябре. Поэтому для европейского рынка нет никаких рисков от углубления торговых отношений с Украиной, и для увеличения украинского экспорта от Украины не требуется существенных уступок”, - убежден Данилишин.

Также, по мнению экс-министра экономики, если Россия хочет наладить более тесные и взаимовыгодные экономические отношения с Украиной, то она должна отменить все изъятия и ограничения во взаимной торговле, обеспечив тем самым реальные условия свободной торговли, а также пересмотреть газовые контракты.

Как сообщал УНИАН, Россия, опасаясь увеличения потока товаров из Европы через Украину после вступления в силу Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, заявляет о намерении ввести пошлины и ограничить ввоз в страну украинской продукции.