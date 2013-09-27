ТОП-10 (27 сентября)

Кабмин утвердил госпрограмму развития дорог стоимостью 214 млрд грн

Украина впервые с начала года увеличила транзит российского газа в страны ЕС

Антимонопольный комитет разрешил Сергею Клюеву приобрести "Танталит" с активами в Межигорье

Миндоходов хочет проводить дистанционные электронные проверки бизнеса

Болгария намерена сократить долю российского газа в общем объеме импорта до 50%

Евразийская комиссия ответила на предложение Украины

Акцизный сбор на бензин и дизтопливо повышаться не будет

Минфин намерен провести в октябре пять аукционов по продаже ОВГЗ

Одесский НПЗ возобновляет работу

В октябре тарифы на железнодорожные билеты останутся на прежнем уровне

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Кабмин утвердил госпрограмму развития дорог стоимостью 214 млрд грн

Кабинет министров утвердил государственную программу развития автомобильных дорог общего пользования на 2013-2018 гг. стоимостью 214,034 млрд грн.

Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением от 11 июля, которое опубликовано на официальном сайте Кабинета министров.

Согласно документу, целью программы является обеспечение эффективного функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, строительство и реконструкция 1,5 тыс. километров автомобильных дорог, проведение ремонта более 24 тыс. километров автомобильных дорог.

Также в документе отмечается, что средства госбюджета составят 133,582 млрд грн, других источников - 80,452 млрд грн, в том числе средства международных финансовых организаций - 18,092 млрд грн, кредитные средства - 42,360 млрд грн и средства инвесторов - 20 млрд грн.

«Объемы финансирования программы определяются ежегодно при составлении проекта Государственного бюджета Украины на соответствующий год с учетом его возможностей», - говорится в постановлении.

В 2013 году на выполнение программы планируется израсходовать 28,974 млрд грн, в 2014 году – 32,207 млрд грн, в 2015 году – 34,233 млрд грн, в 2016 году – 39,493 млрд грн, 2017 году – 39,986 млрд грн, 2018 году – 39,229 млрд грн.

Средства инвесторов планируется привлекать с 2015 года.

Согласно документу, для проведения дорожно-строительных работ на автодорогах общего пользования необходимы следующие основные материально-технические ресурсы: 4,639 млн тонн битума, 1,907 млн тонн железобетона, 126,407 млн куб. м щебня, 74,781 млн тонн асфальтобетона, 1,95 млн тонн цемента, 430,729 млн литров бензина; 2,494 млрд литров дизтоплива и 1,304 млрд кВт/ч электроэнергии.

Также документом предполагается продолжение работ по реформированию дорожной отрасли, а именно: с 1 января 2014 года предусматривается передача автомобильных дорог общего пользования местного значения из сферы управления «Укравтодора» в сферу управления Совета министров Автономной Республики Крым, областных и Севастопольской городской госадминистраций.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце августа текущего года Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что с начала 2014 года в стране начнется масштабный ремонт городских дорог.

По словам главы «Укравтодора» Евгения Прусенко, в 2014 году будут отремонтированы 3,6 тыс. км дорог общего пользования местного значения и 4,1 тыс. км улиц и дорог коммунальной собственности, ремонтные работы будут проводиться во всех регионах Украины. По словам Прусенко, стоимость ремонтных работ в 2014 году составит более 10 млрд грн, из которых 5 млрд грн, будет выделено на ремонт улиц и дорог коммунальной собственности.

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Украина впервые с начала года увеличила транзит российского газа в страны ЕС

Транзит российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза с 1 января по 25 сентября 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,4% - до 59,7 млрд куб. м.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».

«По оперативным данным, с начала года по 25 сентября 2013 года транзит природного газа в государства Европы составил 59,7 млрд куб. м, что на 0,2 млрд куб. м, или 0,4% больше показателей аналогичного периода прошлого года», - говорится в сообщении.

По данным национального оператора ГТС, состоянием на 25 сентября 2013 года, суточный транзит в государства Европы составил 283,5 млн куб. м, что на 51,6 млн куб. м, или 18% больше показателей аналогичного периода 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, за январь-август 2013 года сократился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 54,4 млрд куб м.

Справка УНИАН. ПАО «Укртрансгаз» объединяет 14 структурных подразделений на правах филиалов, промышленные объекты которых находятся во всех областях Украины. Объем транспортировки газа в 2012 году составил 132,4 млрд куб. м.

Общая длина газопроводов, которые эксплуатирует предприятие, составляет 38,6 тыс. км. Система ГТС включает в себя 1451 газораспределительную станцию. Парк газоперекачивающих агрегатов насчитывает 702 единицы общей мощностью 5442,9 МВт.

Кроме того, ПАО «Укртрансгаз» имеет одну из мощнейших в Европе сетей подземных хранилищ газа (ПХГ), общая активная вместимость которых составляет 31 млрд куб. м.

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Антимонопольный комитет разрешил Сергею Клюеву приобрести "Танталит" с активами в Межигорье

Антимонопольный комитет Украины разрешил Сергею Клюеву приобрести контрольный пакет акций ООО "Танталит" (Киев).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

“Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины Клюеву С.П. на приобретение доли в уставном капитале ООО «Танталит» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества”, - говорится в сообщении.

*** Компания "Танталит" арендует 127 га земли и владеет рядом объектов недвижимости на территории Межигорья.

Как сообщали СМИ, народный депутат от Партии регионов Сергей Клюев в начале сентября т.г. заявлял, что намерен приобрести 100% акций ООО "Танталит" (Киев) за 146 млн грн. у бывшего народного депутата, донецкого бизнесмена Игоря Гуменюка.

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Миндоходов хочет проводить дистанционные электронные проверки бизнеса

Министерство доходов и сборов Украины предлагает с 1 января 2014 года начать проводить дистанционные электронные проверки с целью улучшить качество налогового аудита. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство разработало соответствующий проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно дальнейшего внедрения электронного сервиса и осуществления электронных проверок», который предусматривает механизм реализации электронных проверок, определяет права и обязанности плательщиков и налоговых аудиторов.

Сервисом «электронная проверка» с 1 января 2014 года смогут воспользоваться плательщики единого налога, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.

Миндоходов рассчитывает, что с 1 января 2015 года услуга станет доступной для всех представителей малого и среднего бизнеса, работающих на общей системе налогообложения. А с 1 января 2016 года - для всех категорий налогоплательщиков. Министерство поясняет, что такое поэтапное внедрение необходимо для адаптации предпринимателей, а также для учета всех технических деталей процесса.

Согласно сообщению, Миндоходов предлагает законодательно урегулировать вопросы проведения контролирующими органами электронных проверок на основании данных, указанных в налоговых декларациях и электронных документах налогоплательщика.

Пресс-служба отметила, что такие проверки будут проводиться по заявлению налогоплательщика, который должен сообщить об этом за 10 дней в территориальный орган Миндоходов.

Кроме того, акт проверки может быть составлен в форме электронного документа и направлен средствами электронной связи налогоплательщику.

«Предлагая такую форму контроля, мы, во-первых, хотим сэкономить время плательщиков налогов, сделать государственный аудит необременительным для них. Во-вторых, мы ориентируемся на минимизацию персонального контакта между плательщиком и государством, снижения роли человеческого фактора», - цитирует пресс-служба министра доходов и сборов Александра Клименко.

По данным министерства, существующая инфраструктура электронного документооборота позволит перейти на дистанционный аудит без дополнительных затрат для бюджета и для налогоплательщиков.

Как сообщал УНИАН, министр доходов и сборов Александр Клименко ранее заявлял, что 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.

Справка УНИАН. 24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о создании Министерства доходов и сборов Украины на базе Государственной налоговой и Государственной таможенной службы. 18 марта 2013 года Президент подписал Положение о министерстве, возложив на него обязанность по администрированию налогов и сборов, включая единый социальный взнос, а также подчинив Миндоходов налоговую милицию.

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Болгария намерена сократить долю российского газа в общем объеме импорта до 50%

Болгария планирует сократить долю российского газа в общем объеме импорта до 50% в течение ближайших 5 лет, заявил президент страны Росен Плевнелиев.

"Через пять лет мы бы хотели получать, как минимум, 50% газа из других, диверсифицированных источников", - сказал он в интервью агентству Bloomberg.

В настоящее время Болгария получает из России 87% газа.

По словам Плевнелиева, диверсификация поставщиков газа позволит стране убедиться в том, что энергетический фактор не станет препятствовать экономическому росту. "В 2009 году газовый конфликт между Россией и Украиной привел к прекращению поставок на две недели, что подчеркнуло необходимость обеспечить большую независимость (от поставок сырья из РФ - ред.)", - добавил болгарский лидер.

Увеличение ВВП в текущем году ожидается на 1%, но, по мнению президента Болгарии, у страны есть потенциал для роста на 4-6% ежегодно, передает ПРАЙМ.

В ходе интервью Плевнелиев также коснулся ситуации с протестами против мер экономии бюджета и коррупции, отметив, что они свидетельствуют о продолжающемся переходе к демократии. "Граждане требуют большей прозрачности от политиков", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, парламент Болгарии отменил соглашение о строительстве в стране транзитного нефтепровода для российской нефти.

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Евразийская комиссия ответила на предложение Украины

Евразийская экономическая комиссия ведет активный диалог с Украиной по вопросам торговли и технического регулирования в рамках своего мандата для того, чтобы минимизировать риски в торговом взаимодействии Таможенного союза и Украины.

Об этом УНИАН сообщили в ЕЭК, комментируя инициативу украинской стороны о проведении трехсторонних консультации по торговым вопросам в формате Украина - ЕС - Таможенный союз.

«ЕЭК в рамках своего мандата уже ведет активный диалог с Украиной по торговле и техническому регулированию (самым чувствительным сферам) на основе подписанных меморандумов между ЕЭК и Кабинетом министров Украины. На этом треке проводятся регулярные консультации. Эта работа как раз призвана минимизировать риски во взаимодействии ТС и Украины», - отметили в ЕЭК.

В ЕЭК также подчеркнули, что взаимодействие с Европейской комиссией носит на сегодняшний день «технический и чисто экспертный характер».

«Что касается взаимодействия ЕЭК с Еврокомиссией, то оно носит на сегодняшний день технический и чисто экспертный характер. Насколько мы понимаем, в том числе потому, что у наших европейских коллег не сформировалось соответствующего мандата на переговоры от стран-членов ЕС. Поэтому для нас в ситуации предложения со стороны Украины нового формата взаимодействия не менее важны позиции стран-членов ТС и ЕЭП», - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров 25 сентября на заседании Высшего евразийского экономического совета официально предложил странам Таможенного союза для прояснения ситуации по развитию торгово-экономических отношений провести трехсторонние консультации с участием Европейского Союза.

«Я официально предложил главам стран-участниц Евразийского экономического сообщества провести трехсторонние консультации в формате Украина - ЕС - Таможенный союз. Мы готовы ответить на беспокойство наших партнеров, которое возникло в результате будто бы возможного перенасыщения украинского рынка европейскими товарами и выдавливания украинских товаров в Таможенный союз. Этого не будет», - сказал Азаров.

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Акцизный сбор на бензин и дизтопливо повышаться не будет

Министерство инфраструктуры Украины в очередной раз подчеркивает, что акцизные сборы на бензин и дизельное топливо повышаться не будут.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Мининфраструктуры, «в средствах массовой информации периодически появляются сообщения о якобы возможном повышении акцизных сборов на топливо. В связи с этим министерство в очередной раз подчеркивает, что вопросы повышения акцизных сборов на бензин и дизельное топливо на сегодняшний день даже не инициируются».

Справка УНИАН. Акциз на нефтепродукты был введен в 2011 году, до этого действовал транспортный сбор с каждого автовладельца.

С 1 января 2012 года в Украине базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.

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Минфин намерен провести в октябре пять аукционов по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины планирует в октябре провести пять аукционов по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), при этом, в отличие от предыдущего месяца, на каждом из запланированных аукционов министерство намерено предложить инвесторам государственные облигации, номинированные в иностранной валюте.

Об этом сообщается в графике размещения ОВГЗ на октябрь, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 1, 8, 15, 22 и 29 октября.

Для привлечения средств в иностранной валюте на аукционах инвесторам будут предложены облигации сроком обращения 2 и 3 года.

Для привлечения средств в национальной валюте Минфин на аукционах 1 октября предложит облигации сроком обращения 5 и 7 лет, 22 и 29 октября - сроками обращения 12 месяцев и 5 и 7 лет. На аукционе 8 октября правительство намерено разместить облигации сроком обращения 4, 5 и 7 лет. На аукционе 15 октября - сроками обращения 3, 5 и 7 лет.

Как сообщал УНИАН, Минфин в сентябре 2013 года провел 4 аукциона по продаже ОВГЗ, в результате которых в госбюджет привлечено 2,747 млрд грн, 5 млн долл. и 61,112 млн евро.

По состоянию на 27 сентября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 236,112 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 140,774 млрд грн, в собственности банков - 77,417 млрд грн, нерезидентов - 4,057 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Одесский НПЗ возобновляет работу

Одесский нефтеперерабатывающий завод, который простаивал с 2010 года, возобновляет работу и планирует осуществить первую поставку готовой продукции на рынок Украины в октябре текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе собственника завода - компании ВЕТЭК.

«На заводе завершаются пусконаладочные работы, в плановой загрузке в настоящий момент уже работает часть производственных мощностей», - говорится в сообщении.

На запрос УНИАН, когда будет отгружена первая партия готовой продукции, пресс-служба ответила: «Первая половина октября».

Как сообщал УНИАН, в Одесский морской торговый порт 26 сентября прибыл второй танкер Intisar с 80 тыс. тонн нефти Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Первая партия нефти в 79,9 тыс. тонн прибыла в порт 12 сентября.

В июле 2013 года кипрская компания Empson, входящая в группу ВЕТЭК, контролируемую бизнесменом Сергеем Курченко, сконцентрировала 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника — компании «Лукойл».

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Справка УНИАН. Одесский нефтеперерабатывающий завод способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежал «Лукойлу» с 2000 года.

Восточно-европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена Сергея Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран.

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В октябре тарифы на железнодорожные билеты останутся на прежнем уровне

В октябре тарифы на железнодорожные билеты останутся на прежнем уровне, несмотря на запланированное повышение тарифов на проезд по железной дороге согласно приказам Министерства инфраструктуры Украины от 19.06.2013 г. №413 и №414.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

«Пассажиры практически не почувствуют подорожания стоимости проезда в железнодорожном транспорте с 1 октября 2013 года из-за вступления в действие понижающего календарного коэффициента», - уточняет пресс-служба.

По информации пресс-службы, одновременно с реализацией приказов Министерства инфраструктуры Украины от 19.06.2013 г. №413 и №414 о повышении тарифов на проезд по железной дороге вступает в действие понижающий календарный коэффициент индексации стоимости проезда в пассажирских поездах - 0,93. Таким образом, для пассажиров стоимость билетов останется практически неизменной по сравнению с сентябрем этого года, когда действовал календарный коэффициент 1,02.

По данным пресс-службы, стоимость проезда в купейном вагоне поезда №91 Киев - Львов с 1 октября 2013 года вырастет лишь на 53 коп. и составит 209,02 грн (в сентябре - 208,49 грн). В плацкартном вагоне данного поезда с 1 октября повышение составит всего 23 коп. и стоимость проезда вырастет до 105,03 грн (в сентябре - 104,80 грн).

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины планировало с 1 октября 2013 года повысить стоимость проезда пассажиров поездами во внутреннем сообщении: в общих и плацкартных вагонах - на 10% , в купейных вагонах - на 21%.