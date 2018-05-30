Баланс недели: жестокий Moody's, обязательный МВФ, «чумовая» таможня и сытая перспектива

Однією з головних новин минулого тижня, крім гучних заяв з інтеграційних фронтів, стало рішення міжнародного рейтингового агентства Moody's знизити суверенний рейтинг України практично до переддефолтного рівня. Саме рішення було озвучено ще на попередньому тижні, проте його наслідки у повній мірі проявились саме зараз. Якщо коротко: Moody's знизило рейтинг державних облігацій України до рівня «Caa1» з можливістю подальшого перегляду у бік зниження. Вдалося до такого кроку агентство через низьку ліквідність української банківської системи і серйозний тиск на державні резерви, обумовлений попитом населення на валюту і необхідністю здійснення значних боргових виплат до кінця року. Як завжди буває у таких випадках, услід за суверенним рейтингом Moody's знизив рейтинги п'яти крупних українських компаній – «Метінвеста», «Донецьксталі», «Миронівського хлібопродукту», «Лемтрансу» і Ferrexpo, а також найбільшого в Україні приватного енергохолдингу «ДТЭК», а також 11 українських банків.

Як зазначив керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» Олександр Вальчишен, зниження рейтингу єврооблігацій України - очікуване рішення, за яким, скоріше за все, підуть інші провідні рейтингові агенції - S&P та Fitch. «Справа в тім, що через негнучкість економічної політики - монетарної та фіскальної - економіка України цього року поступово втратила у конкурентоспроможності», - зазначив експерт. За його словами, українська економіка сильно ризикує втратити ще більше до кінця цього року та у наступному, якщо все залишиться так як є.

Рішення рейтингового агентства не могло не позначитися на українських цінних паперах. Так, за словами фахівця відділу міжнародних продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Світлани Русакової, новина від Moody's остаточно знищила ралі щодо українських євробондів, а також надії уряду на їх новий випуск. Як зазначає експерт, незважаючи на те, що звіт агентства, швидше за все, підкреслював вже давно відомі слабкі сторони української економіки, ніж виявляв нові потенційно небезпечні моменти, ціни на ринку продемонстрували стрімке падіння, а кілька негативних аналітичних оглядів від російських і лондонських банків ще більше погіршили ситуацію.

Звичайно, все це може мати для української економіки довгострокові наслідки. Так, за словами головного економіста Dragon Capital Олени Білан, якщо ситуація на ринку не покращиться під дією глобальних чинників, залучати нові кошти на ринку єврооблігацій для уряду буде складно і досить дорого. У таких умовах, на думку експерта, владі доведеться покладатися на внутрішні джерела валютного фондування, зокрема, валютні запаси банківської системи, або на двосторонні і синдиковані кредити. Але фондування, притягнуте з цих джерел, як правило, набагато менше за обсягами і коротше за термінами, ніж випуск єврооблігацій. Виходом із ситуації, вважає Білан, могло б стати відновлення нової кредитної програми МВФ.

До речі, Міжнародний валютний фонд підтвердив плани провести переговори з керівництвом України щодо підписання нової програми кредитування обсягом близько 15 млрд дол. до кінця осені. Як зазначив директор департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Джері Райс, «технічні дискусії тривають, і зустріч (місії з керівництвом країни – ред.) відбудеться цієї осені».

Оптимістично налаштований і Президент Віктор Янукович. За його словами, Україна виконала всі умови надання фінансування, окрім однієї - підвищення цін на газ для населення. Але Київ готовий замінити цю умову іншою.

Між тим, прем'єр-міністр Микола Азаров має іншу точку зору: «Не домовимося (з МВФ – ред.), будемо жити без кредитів. У нас світ не маленький, він великий. Не домовимося з МВФ, будемо позичати в інших місцях. Світ клином не зійшовся».

Знову про газ

Чергове продовження дістала на минулому тижні вже традиційна для останнього часу тема енергетичної незалежності. Так, прем'єр-міністр Микола Азаров в інтерв'ю одному з російських телеканалів заявив, що висока ціна на російський газ може примусити Україну відмовитися від його закупівель. «Що відбувається? Ми скорочуємо закупівлі російського газу - ми змушені займатися диверсифікацією, купувати на інших ринках цей газ, ми змушені скорочувати споживання газу, десь котельні переводити з газу на вугілля. В результаті, якщо так справа піде – ми вже майже в два рази скоротили закупівлі газу, ми практично відмовимося від російського газу», - сказав Азаров.

Звичайно, на даний час ніхто повністю не відмовиться від російського газу, проте очевидно, що диверсифікація поставок триватиме. А поки що, за даними «Укртрансгазу» на вересень, Україна вперше з початку року збільшила транзит російського газу до країн ЄС.

Митна «чума»

Нове продовження на минулому тижні отримала і українсько-російська митна війна. Так, українські місцеві пункти пропуску на кордоні з Росією тимчасово закрито для транспортних засобів через поширення в РФ збудника африканської чуми свиней. Звичайно, чума - це справді загроза, але занадто добре ця подія лягає в загальну канву теперішніх українсько-російських митних відносин. Проте наш сусіда в боргу не лишився - російська федеральна бюджетна установа «Регістр сертифікації на федеральному залізничному транспорті» призупинила Крюківському вагонобудівному заводу дію сертифіката на вантажні вагони. Поки дія сертифікатів не відновиться, український вагонобудівний завод не відвантажуватиме продукцію в Росію.

Рекорд обіцяно

Тепер щодо новин з полів. Не можна не згадати переможну реляцію прем'єр-міністра з приводу того, що Україна в 2013 році може зібрати рекордні 60 млн тонн зернових – найбільший обсяг за весь час незалежності. Але ще більше порадував український народ Микола Янович заявою, що зараз вже зібрано майже 20 мільйонів тонн картоплі, а загалом валовий збір прогнозується в обсязі 22 мільйони. «Тому ми можемо запевнити наших людей: картоплі у нас в країні більш, ніж достатньо», - сказав Азаров.

От на цій оптимістичній ноті мабуть і варто закінчити статтю.

Виталий Неборак (УНИАН)