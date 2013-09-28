В Севастополе протестуют против добычи песка в акваториях города

В Севастополе вчера вечером около 2 тыс митингующих потребовали прекратить деятельность компании «Суэста» по добыче песка в акваториях города.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге приняли участие представители партий и общественных организаций.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием отправить в отставку министра экологии и природных ресурсов, начальника Азово-Черноморской экологической инспекции, начальника Госслужбы геологии и недр, а также дать задание Кабинету министров списать с государственных запасов все месторождения песка в Черном море.

Кроме того, участники акции требуют от правительства отменить разрешительную документацию на добычу песка в акватории Черного моря.

В резолюции митинга также отмечается, что деятельность «Суэсты» ведет к катастрофическим последствиям для экологии Черного моря и берегов.

Справка УНИАН. В октябре 2012 года прокуратура Севастополя возбуждала уголовное дело по факту незаконного завладения поверхностным слоем земель водного фонда в особо крупных размерах компанией «Суэста».

11 декабря 2012 года приказом председателя Госслужбы геологии и недр Украины было аннулировано действие специального разрешения ООО «Суэста» на пользование недрами (добыча песка) в прибрежной части Севастопольской зоны акватории Черного моря. Однако ООО «Суэста» продолжает добычу.

11 сентября 2013 г. принадлежащие ООО «Суэста» суда «Трофа» и «Печора» возобновили добычу морского песка в акватории Севастополя, в частности, в районе мыса Феолент.

Компания «Суэста» возобновила добычу песка в районе мыса Феолент после своей перерегистрации в Донецкой области (ранее она была зарегистрирована в Севастополе) и судебного решения (по месту новой регистрации) в начале июля текущего года о возобновлении действия лицензии на работы по добыче морского песка в районе Севастополя.

17 сентября 2013 года Севастопольский горсовет принял обращение к Верховной Раде Украины с просьбой запретить добычу песка в акватории Черного моря, поскольку эта деятельность наносит огромный вред экологии моря и прибрежной полосы.

Депутаты горсовета и общественники-экологи обратились в различные инстанции с требованием остановить добычу песка, поскольку она грозит экологической катастрофой.

18 сентября прокурор Севастополя Игорь Пилат подписал иск в окружной административный суд Киева о признании недействительным специального разрешения на пользование недрами и приказа, выданного Госслужбой геологии и недр, согласно которому ООО «Суэста» дано право на добычу песка из месторождения «Севастопольское-1» (прибрежная часть Севастопольской зоны акватории Черного моря, к югу от Севастополя).

Для обеспечения административного иска на время его рассмотрения прокурор просит суд приостановить действие спорных документов.

Государственная служба геологии и недр Украины 26 сентября 2013 года своим приказом приостановила действие выданного ООО «Суэста» специального разрешения на пользование недрами от 27.12.2011 №5440.