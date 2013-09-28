Завтра в Украине пройдут небольшие дожди, днем до 12° тепла

Завтра в Украине пройдут небольшие дожди, лишь в западных областях без существенных осадков, днем до 12° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме побережья морей, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, на побережье Крыма 5-10° тепла; днем 7-12°, в южной части и на Закарпатье 12-17°.

В Киевской области завтра ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 7-12° тепла.

В столице ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 8-10° тепла.

28 сентября температура воды в Черном и Азовском морях составляет 14-18°, в районе Феодосии 9°, Одессы 11°; в Днепре возле Киева 12°.