Раздельный сбор бытовых отходов внедрили в более 500 городах и селах Украины

Уже в более 500 городах и селах Украины введен раздельный сбор бытовых отходов.

Об этом заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул во время рабочего совещания на новом сортировочном комплексе бытовых отходов госпредприятия «Укрэкоресурсы» в Днепропетровске, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

«Значительный потенциал сохранения ресурсов кроется во вторичной переработке, в частности бытовых отходов, и использовании их, в том числе как альтернативного топлива. Уже в более 500 городах и селах Украины введена технология раздельного сбора бытовых отходов. Это в три раза больше, чем в прошлом году», - сказал Вилкул.

«Запуск новых сортировочных комплексов позволит вернуть в производство и экономику государства ценные ресурсные компоненты, и будет способствовать решению проблемы загрязнения окружающей среды. Сегодня лишь 4% общего количества отходов перерабатывается для вторичного использования. Наше задание - увеличить этот показатель до 35%, как в европейских странах», - отметил вице-премьер.

С 2010 года уже открыта 21 мусоросортировочная линия с помощью современных технологий обращения с бытовыми отходами в 15 населенных пунктах, 2 таких линии – в Днепропетровске. А в селе Шпатов Ривненской области открыт завод по переработке бытовых отходов для использования в качестве альтернативного топлива на цементном заводе. Также в 23 населенных пунктах продолжается строительство мусоросортировочных комплексов, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2013-2016 годах, а в г. Макеевка Донецкой области будет построена мусороперевалочная станция.

Новый сортировочный комплекс в Днепропетровске позволит собирать и перерабатывать 450 тыс. м куб. твердых бытовых отходов в год, что на 25% уменьшит нагрузку на полигоны, минимизирует попадание на них мусора с длительным периодом распада и обеспечит снижение риска негативного влияния бытовых отходов на окружающую среду и здоровье людей.

Как сообщил вице-премьеру руководитель ГП «Укрэкоресурсы» Дмитрий Радионов, после переработки отходов на новой линии сырье будет попадать на предприятия для вторичного использования и производства, в частности, биотоплива (брикетов, пелет), картона, бумаги, тары, упаковки, плитки, нитей, сетки и др.