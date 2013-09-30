Миндоходов разъяснило, какие товары не обязательно декларировать при пересечении границы

Необязательными к декларированию при пересечении государственной границы Украины являются неподакцизные товары определенной стоимости, ввозимые на таможенную территорию транзитом или для личного пользования и без последующего использования в коммерческих целях. Об этом говорится в разъяснении Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, не подлежат декларированию личные вещи, продукты питания для личного потребления, наличные деньги в эквиваленте не более 10 тыс. евро, а также неподакцизные товары определенной предельной стоимости. Суммарная фактурная стоимость товаров, провозимых без декларирования в ручной клади или багаже через пункты пропуска, открытые для воздушного сообщения, не может превышать эквивалент 1 тыс. евро. Для товаров, провозимых через наземные пункты пропуска без декларации, такая стоимость ограничена эквивалентом 500 евро, а вес – 50 кг.

«Для товаров, которые перемещаются (пересылаются) без сопроводительного багажа и не подлежат декларированию, суммарная стоимость не может превышать 300 евро», - говорится в разъяснении Управления Миндоходов.

Кроме того, не подлежат декларированию временно ввозимые на таможенную территорию Украины транспортные средства и топливо, находящееся в баках таких транспортных средств.

«Все другие товары декларируются в таможенных декларациях в письменной форме. Декларации заполняются как по желанию гражданина, так и по требованию таможенных органов», - отмечается в разъяснении.

Как сообщал УНИАН, в целом по Украине сотрудники таможенных органов Министерства доходов и сборов Украины за 8 месяцев 2013 года из-за нарушения таможенных правил провоза товаров изъяли материальных ценностей на 184 млн грн, из которых 41,4 млн грн составил денежный эквивалент конфискованных автомобилей. Помимо конфиската, Миндоходов с начала года также изъяло из незаконного оборота более 93 тыс. дал спирта на сумму 35 млн грн и более 147 тыс. дал фальсифицированных алкогольных напитков на сумму 74 млн грн.

Ранее, в июле, Всемирная таможенная организация выразила готовность консультировать специалистов Министерства доходов и сборов Украины в части повышения стандартов работы украинской таможни и внедрения стандартов организации в таможенной сфере.