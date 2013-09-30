Курс НБУ на 01.09.13

Официальный курс НБУ на 01.09.13 Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 1 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.3000 (на 30 сентября – 799.3000) 100 EUR – 1079.4547 (на 30 сентября – 1082.0124) 10 RUR – 2.4606 (на 30 сентября – 2.4712)

Официальный курс НБУ на 01.09.13 Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 1 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.3000 (на 30 сентября – 799.3000) 100 EUR – 1079.4547 (на 30 сентября – 1082.0124) 10 RUR – 2.4606 (на 30 сентября – 2.4712)

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