ТОП-10 (30 сентября)

Миндоходов разъяснило, какие товары не обязательно декларировать при пересечении границы

Янукович подписал закон о космической программе Украины с объемом финансирования 2,6 млрд грн

Кабмин предлагает штрафовать за обман в декларации о доходах

Украина сократила импорт нефти в 5 раз

Беларусь с 1 октября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Доходы населения во втором квартале выросли на 5%

Минагропрод отрицает возможные потери урожая из-за непогоды

Украинцы задолжали за коммунальные услуги почти 11 млрд грн

«Черноморнефтегаз» привлечет у «Сбербанка России» кредит на 465 млн грн

«Укртрансгаз» привлечет кредиты в размере 400 млн грн и 66 млн долл.

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Миндоходов разъяснило, какие товары не обязательно декларировать при пересечении границы

Необязательными к декларированию при пересечении государственной границы Украины являются неподакцизные товары определенной стоимости, ввозимые на таможенную территорию транзитом или для личного пользования и без последующего использования в коммерческих целях. Об этом говорится в разъяснении Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, не подлежат декларированию личные вещи, продукты питания для личного потребления, наличные деньги в эквиваленте не более 10 тыс. евро, а также неподакцизные товары определенной предельной стоимости. Суммарная фактурная стоимость товаров, провозимых без декларирования в ручной клади или багаже через пункты пропуска, открытые для воздушного сообщения, не может превышать эквивалент 1 тыс. евро. Для товаров, провозимых через наземные пункты пропуска без декларации, такая стоимость ограничена эквивалентом 500 евро, а вес – 50 кг.

«Для товаров, которые перемещаются (пересылаются) без сопроводительного багажа и не подлежат декларированию, суммарная стоимость не может превышать 300 евро», - говорится в разъяснении Управления Миндоходов.

Кроме того, не подлежат декларированию временно ввозимые на таможенную территорию Украины транспортные средства и топливо, находящееся в баках таких транспортных средств.

«Все другие товары декларируются в таможенных декларациях в письменной форме. Декларации заполняются как по желанию гражданина, так и по требованию таможенных органов», - отмечается в разъяснении.

Как сообщал УНИАН, в целом по Украине сотрудники таможенных органов Министерства доходов и сборов Украины за 8 месяцев 2013 года из-за нарушения таможенных правил провоза товаров изъяли материальных ценностей на 184 млн грн, из которых 41,4 млн грн составил денежный эквивалент конфискованных автомобилей. Помимо конфиската, Миндоходов с начала года также изъяло из незаконного оборота более 93 тыс. дал спирта на сумму 35 млн грн и более 147 тыс. дал фальсифицированных алкогольных напитков на сумму 74 млн грн.

Ранее, в июле, Всемирная таможенная организация выразила готовность консультировать специалистов Министерства доходов и сборов Украины в части повышения стандартов работы украинской таможни и внедрения стандартов организации в таможенной сфере.

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Янукович подписал закон о космической программе Украины с объемом финансирования 2,6 млрд грн

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 439-VII «Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2013-2017 годы».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада утвердила Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу на 2013-2017 годы.

Программа является пятой космической программой независимой Украины и четвертой, имеющей статус закона Украины.

Цель программы - повышение эффективности использования космического потенциала для решения актуальных задач социально-экономического, экологического, культурного, информационного и научно-образовательного развития общества, обеспечение национальной безопасности и обороны и защиты геополитических интересов государства.

В программе определены пути и средства решения проблемы, приведен перечень задач и мер с указанием сроков выполнения, объемов и источников финансирования, а также зафиксированы основные ожидаемые результаты ее реализации.

Ориентировочный общий объем финансирования для реализации программы составляет 2 580 млн грн, в том числе из госбюджета – 1 120 млн грн, средства из других источников – 1 460 млн грн.

Кабинет министров должен при подготовке проекта закона о государственном бюджете на соответствующий год предусматривать выделение средств для осуществления мер, определенных Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на 2013-2017 годы, в полном объеме с отнесением их к защищенным расходам бюджета.

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Кабмин предлагает штрафовать за обман в декларации о доходах

Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации рекомендаций Европейской комиссии в сфере государственной антикоррупционной политики”.

Законопроект зарегистрирован на сайте парламента под номером 3312.

Этим проектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера влечет за собой наложение штрафа от 10 до 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, законопроектом предусмотрено внести изменения в Закон «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» в части закрепления правила о возможности сообщать о коррупционных правонарушениях анонимно. При этом предусмотрено, что сообщение о коррупционном правонарушении может быть осуществлено без указания авторства (анонимно) и подлежит обязательному рассмотрению.

Также предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины в части увеличения штрафов. Предусматривается, что суд может применить к юридическому лицу штраф в размере от 10 тысяч до 150 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (в действующем - от 5 тысяч до 75 тысяч - УНИАН).

Предусмотрено, что злоупотребление своими полномочиями аудитором, нотариусом, оценщиком, другим лицом, которое не является государственным служащим, должностным лицом местного самоуправления, но осуществляет профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг, в том числе услуг эксперта, арбитражного управляющего, независимого посредника, члена трудового арбитража, третейского судьи (во время исполнения этих функций), с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, если это нанесло существенный ущерб охраняемым законом правам или интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам юридических лиц, карается исправительными работами сроком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

То же деяние, совершенное в отношении несовершеннолетнего или недееспособного лица, лица преклонных лет или повторно, карается ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В настоящее время в законодательстве за эти нарушения предусмотрены штрафы.

Законопроектом предусмотрено, что предложение или обещание служебному лицу предоставить ему или третьему лицу неправомерную выгоду за совершение или несовершение служебным лицом в интересах того, кто предлагает или обещает неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения караются штрафом от 250 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 160 до 240 часов, или ограничением свободы сроком до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Предлагается внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», которыми предусмотрено, что информация в отношении юридических и физических лиц, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками органам доходов и сборов по их письменному требованию:

относительно наличия банковских счетов;

относительно сведений, указанных в декларациях об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, в связи с проведением проверки.

Также законопроектом предлагается, что органы доходов и сборов при проведении проверки достоверности указанных в декларации сведений имеют право получать от государственных органов, органов власти Крыма, органов местного самоуправления, других юридических лиц публичного права и предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности информацию или копии необходимых документов относительно указанных сведений.

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Украина сократила импорт нефти в 5 раз

Украина в январе-августе 2013 года сократила импорт нефти в 5 раз - до 234,9 тыс. тонн по сравнению с 1 млн 194,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, поставки нефти (собственной добычи и импорт) на нефтеперерабатывающие заводы Украины за отчетный период сократились на 34,5% по сравнению с январем-августом 2012 года - до 1,972 млн тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-августе текущего года сократилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,041 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июле 2013 года сократила импорт нефти в 5 раз - до 222,5 тыс. тонн по сравнению с 1 млн 164,9 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года.

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

В Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

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Беларусь с 1 октября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Минск. Беларусь с 1 октября 2013 года увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Таможенного союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского правительства, данное решение предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси от 26 сентября 2013 года №848.

В частности, экспортная пошлина на сырую нефть повышается до 416,4 долл. с 400,7 долл. за 1 тонну. Пошлина на легкие, средние дистилляты, дизельное топливо - до 274,8 долл. с 264,4 долл. за 1 тонну. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы, мазут, масла смазочные, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин.

На сжиженные углеводородные газы пошлина повышается до 121,3 долл. с 75,5 долл. за 1 тонну.

Справка УНИАН. Данным постановлением внесены изменения в постановление Совета министров Беларуси от 31 декабря 2010 года №1932 «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Беларусь». Документ принят в соответствии с указом от 31 декабря 2010 года №716 «О ставках вывозных таможенных пошлин».

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Доходы населения во втором квартале выросли на 5%

Реальные доходы населения Украины во втором квартале 2013 года выросли на 4,7%, а номинальные - на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, во втором квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года располагаемый доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился на 4,3%.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за второй квартал 2013 по сравнению со вторым кварталом прошлого года вырос на 4,5% и составил 6028,0 грн.

Расходы населения во втором квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились на 9,1%. Прирост сбережений составил 12 млрд 263 млн грн.

Как сообщал УНИАН, реальные доходы населения Украины в первом квартале 2013 года выросли на 7,6%, а номинальные - на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

По данным Госстата, располагаемый доход в расчете на одного человека за 1-й квартал 2013 года составил 5264,4 грн, расходы населения в 1-м квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились на 6,6%. Прирост сбережений составил 15 млрд 388 млн грн.

Реальные доходы населения Украины во втором квартале 2013 года выросли на 4,7%, а номинальные - на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, во втором квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года располагаемый доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился на 4,3%.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за второй квартал 2013 по сравнению со вторым кварталом прошлого года вырос на 4,5% и составил 6028,0 грн.

Расходы населения во втором квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились на 9,1%. Прирост сбережений составил 12 млрд 263 млн грн.

Как сообщал УНИАН, реальные доходы населения Украины в первом квартале 2013 года выросли на 7,6%, а номинальные - на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

По данным Госстата, располагаемый доход в расчете на одного человека за 1-й квартал 2013 года составил 5264,4 грн, расходы населения в 1-м квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились на 6,6%. Прирост сбережений составил 15 млрд 388 млн грн.

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Минагропрод отрицает возможные потери урожая из-за непогоды

Министерство аграрной политики и продовольствия считает, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия в Украине в последние недели и существенное снижение темпов уборки урожая, валовой сбор поздних зерновых и овощей в стране не сократится.

Об этом сообщил департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

«Хотя у нас сложились сложные погодные условия, но ситуация стабильная, прогнозируемая и подконтрольная… Существенных потерь мы не ожидаем», - цитирует департамент Присяжнюка.

По словам министра, уборка зерновых на сегодняшний день проведена на 72% площадей, в результате чего намолочено 36 млн тонн зерна. Присяжнюк так же отметил, что урожай сахарной свеклы так же находится в хорошем состоянии.

«Эта культура не вызывает никакого беспокойства, максимум, чего можно ожидать - это снижение сахаристости на 2-3%, но этот показатель не повлияет на производство и резервы сахара», - цитирует департамент главу Мингаропрода.

По информации министра, уже убрано 95% площадей картофеля. Он подчеркнул, что Украина в этом году полностью обеспечит себя этим продуктом.

Вместе с тем, Присяжнюк отметил, что сев озимых в этом году проходит в более поздние агрономические сроки, однако прогнозируемая теплая погода в октябре позволит растениям достаточно развиться перед холодами.

«Сев озимых будет проведена в более поздние допустимые сроки. Но если аграрии будут следовать советам ученых, то избегут потерь будущего урожая. Ведь ожидаемая теплая погода в октябре и ноябре обеспечит достаточный рост растений, как и в предыдущие годы», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, из-за дождливой погоды в сентябре в Украине замедлились уборка урожая и сев озимых культур, что может привести к снижению урожайности озимых.

В ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" считают, что из-за непогоды Украина недособерет 1 млн тонн подсолнечника, а убытки аграриев составят около 6 млрд грн.

В текущем году в Украине собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн - пшеницы, 7,7 млн тонн - ячменя. Урожай кукурузы в 2013 году Минагропрод прогнозирует на уровне 26 млн тонн, масличных - 13 млн тонн. В целом министерство ожидает, что в 2013 году Украина соберет рекордные 58 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в 2012 году. Вместе с тем, по словам премьер-министра Украины Николая Азарова, урожай зерновых и зернобобовых в Украине в 2013 году может достичь 60 млн тонн.

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Украинцы задолжали за коммунальные услуги почти 11 млрд грн

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в августе 2013 года по сравнению с июлем снизилась на 2,3% - до 10,947 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным службы, сокращение задолженности наблюдалось во всех регионах Украины. При этом средний срок задолженности составляет 3,5 месяца.

В январе-августе 2013 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 26,4 млрд грн, что составило 106,3% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Закарпатской, Кировоградской, Сумской, Львовской и Черкасской областях (111,3-118,4%), а самый низкий – в Волынской области, Киеве и Севастополе (101,4-102,4%).

По информации Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) в августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 1% - до 242,2 грн.

Также сообщается, что за 8 месяцев 2013 года с населением было заключено 50 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 163,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле 2013 года по сравнению с июнем снизилась на 3,5% - до 11,207 млрд грн.

В 2012 году украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 37 млрд грн, что составило 96,6% начисленных за этот период сумм.

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«Черноморнефтегаз» привлечет у «Сбербанка России» кредит на 465 млн грн

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (АР Крым, Симферополь) намерен привлечь у «Дочернего банка Сбербанка России» мультивалютную кредитную линию с лимитом в 465 млн грн, говорится в сообщении компании на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, данные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств и рефинансирования кредитной задолженности.

Кредитные средства привлекаются сроком на один год.

Конечный срок подписания договора - 25 октября 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» в июле 2013 года привлек у «Всеукраинского банка развития» кредит на сумму 150 млн грн для выплаты заработной платы, уплаты налогов и других обязательных сборов.

«Черноморнефтегаз» в январе-июне 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58% - до 839,959 млн грн с 530,321 млн грн.

2012 год компания завершила с чистым убытком в размере 1,337 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

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«Укртрансгаз» привлечет кредиты в размере 400 млн грн и 66 млн долл.

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, намерена привлечь три кредитные линии на общую сумму 400 млн грн и два валютных кредита в размере 65,9 млн долл., говорится в сообщении компании на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные линии привлекаются сроком на один год.

Как ранее сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» в июле 2013 года привлекла у «Альфа-Банка» кредит в размере 24,9 млн долл.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планировало к сентябрю 2013 года подписать кредитное соглашение на сумму 308 млн долл. с Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком для финансирования работ по модернизации украинской части магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».

По информации Минэнергоугля, предварительная стоимость модернизации вышеуказанного магистрального газопровода составит 519 млн долл., из которых 308 млн долл. – кредит вышеуказанных финансовых организаций, остальная сумма будет обеспечена за счет собственных средств НАК «Нафтогаз Украины».

В сентябре текущего года Кабинет министров Украины утвердил рабочий проект модернизации участка магистрального газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород» стоимостью 187,1 млн грн.

Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

УНИАН