Анонс на 1 октября

* Состоится заключительная конференция 2-го Твиннинг-проекта для Национального агентства по аккредитации Украины (НААУ) с представлением достижений проекта. Вопросы: аккредитация украинских товаров в связи с предстоящим Соглашением об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. В 11-20 - пресс - брифинг с ключевыми спикерами конференции. Участники: Анатолий Максюта, первый зам.министра экономического развития и торговли; Владимир Рущак, председатель Национального агентства по аккредитации Украины (НААУ), Ян Tомбинський, посол Европейского Союза; Саймон Смит, посол Соединенного Королевства; Кристоф Вайль, посол Федеративной Республики Германия; Томас Факлам, председатель Европейского сотрудничества по аккредитации.

* В Министерстве экологии и природных ресурсов Украины состоится открытие второго Международного форума "Инвестиционная привлекательность Украины в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и рециклинга: ECO-invest 2013". Форум откроет пресс-конференция на тему: «Мусор - это деньги». Участники: Олег Проскуряков министра экологии и природных ресурсов Украины, Дмитрий Радионов, директор ГП «Укрэкоресурсы», Рикарда Ригер, и.о.Постоянного представителя ПРООН в Украине, директора Представительства ПРООН в Украине. Ожидается участие министра экологии Тайваня.

* Прямая линия читателей газеты «Комсомольская правда в Украине» и замглавы НБУ Веры Рычаковской, а так же директора Генерального департамента денежно-кредитной политики Елены Щербаковой. Тема: Что изменилось после введения в Украине ограничения наличных расчетов? В своем репортаже журналист обязан упомянуть, что материал был снят, записан на прямой линии в «Комсомольской правде в Украине».

* Круглый стол на тему: «Реформа системы гарантирования вкладов год подряд: результаты для государства, вкладчиков и финучреждений». Организатор - ОО «Лига финансового развития». Приглашены: Алексей Ткаченко, зам.председателя НБУ, председатель Административного совета ФГВФЛ , Елена Шарова, директор- распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц, и/или Андрей Оленчик, зам.директора-распорядителя ФГВФЛ, Игорь Прийма, зав.Секретариатом Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности ВРУ, Александр Панков, координатор программ по Украине , Беларуси и Молдове Всемирного банка , Сергей Мамедов, председатель правления АБ « Укргазбанк»; Владимир Лавренчук, председатель правления АО « Райффайзен Банк Аваль»; Василий Роговой, советник председателя правления АО «Сбербанка России»; Игорь Власюк, советник ликвидатора ООО «Укрпромбанк».

* Состоится I Всеукраинский форум «Налоги и защита бизнеса», организованный Киевским центром поддержки и развития бизнеса. На открытии форума с обращением к участникам выступит Анатолий Кинах - народный депутат Украины, президент УСПП. Свои доклады для участников форума подготовят ведущие специалисты в сфере налогообложения и правовой защиты бизнеса: Леонид Рубаненко («Главные тенденции налоговой политики государства»), Александра Федак («Нерезидентные инструменты налоговой политики предприятия»), Юлия Дроговоз («Анализ ключевых изменений в налоговом законодательстве»), Игорь Головань («Уголовно-правовые аспекты взаимоотношений с налоговыми органами»), Дмитрий Гарный («Минимизация рисков налогового контроля»), Дмитрий Сушко («НДС: основные изменения в законодательстве») и другие.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63