Россия внесла изменения в "дорожную карту" таможенного администрирования со странами ТС

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в дорожную карту по совершенствованию таможенного администрирования на границе России со странами Таможенного союза. Об этом сообщает на сайте правительства России.

Как говорится в обнародованном сообщении, «дорожная карта» направлена на упрощение порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза при их ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации. «Дорожной картой» предусматривается реализация до 2018 года комплекса мероприятий по совершенствованию таможенных операций и таможенных процедур, их упрощению, ускорению, повышению прозрачности и снижению затрат участников внешнеэкономической деятельности. Одновременно предполагается повысить эффективность таможенного контроля за счёт применения современных информационных технологий и смещения акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров.

В качестве контрольных показателей реализации «дорожной карты» выбран рейтинг Doing Business, который готовится Всемирным банком на ежегодной основе. Целевым ориентиром в соответствии с данным рейтингом выбрано включение России в двадцатку лучших стран.

Редакция «дорожной карты» дополнена новыми мероприятиями, уточнены ожидаемые результаты по реализуемым мероприятиям в целях обеспечения их измеримости, а также указаны виды правовых актов, необходимых для исполнения мероприятий.

В частности, «дорожная карта» дополнена мероприятиями, предусматривающими определение порядка использования предварительной информации государственными органами, осуществляющими государственный контроль в пунктах пропуска, а также внедрение необходимых программно-технических средств, обеспечивающих использование такой информации.

Также запланированы мероприятия, направленные на совершенствование межведомственного взаимодействия. Предполагается переход с 2014 года к электронной ветеринарной сертификации в торговле с третьими странами по мере их готовности, создание средств автоматизированной проверки документов, представляемых в целях ветеринарного контроля в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Таможенного союза и вывозом товаров с таможенной территории Таможенного союза.

В сообщении отмечается, что реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», позволит создать условия для улучшения инвестиционного климата в Российской Федерации.

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