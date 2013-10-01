Украине грозят потери в торговле с РФ на уровне 12 млрд долл. в год – глава администрации Путина

Москва. Глава администрации Президента России Сергей Иванов заявляет, что после подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом Украина потеряет в торговле с Россией минимум 12 млрд долл. в год.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Иванов сказал в интервью российским СМИ.

«Каковы последствия этого выбора? По оценкам наших экспертов, в случае вступления в ассоциативные члены Евросоюза Украина потеряет на торговле с Россией минимум 12 млрд долл. в год», - сказал Иванов.

Он заверил, что Россия уважает любой суверенный выбор любого суверенного государства. «Украина хочет сделать свой выбор, она его практически сделала, мы этот выбор уважаем», - отметил Иванов.

По его словам, Россия не заставляет Украину изменить вектор своего развития. «Мы просто говорим, что за «а» последует «б», - сказал Иванов.

«Это будет означать конец остаткам украинской космической и авиапромышленности, судостроению, в атомной уже ничего не осталось...» - добавил он.

Украина станет крупным экспортером сельхозпродукции, хотя в этом я не уверен, а вот рабочей силы - точно. Причем и в Евросоюз, и в Россию», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Дмитрий Медведев в ходе двусторонней встречи выразили обеспокоенность по поводу сокращения двустороннего товарооборота в текущем году на 20% по сравнению с прошлогодними показателями.

По данным Госстата Украины, взаимный товарооборот Украины и России за 2012 год составил 45,05 млрд долл. Экспорт из Украины в РФ составил 17,632 млрд долл. (падение на 11% к 2011 году), импорт - 27,418 млрд долл. (падение на 5,9% к 2011 году). Значительную долю в импорте из РФ занимают поставки энергоносителей.

По данным Федеральной таможенной службы России, за январь-июль 2013 года товарооборот между Украиной и Россией составил 20,739 млрд долл. При этом экспорт России составил 11,428 млрд долл., а импорт из Украины – 9,311 млрд. долл.