Эксперты назвали ряд условий, которые Украина должна еще выполнить для ассоциации с ЕС

Эксперты назвали ряд условий, которые Украина еще должна выполнить для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября.

Об этом эксперты сообщили на пресс-конференции в УНИАН, презентуя свои выводы об актуальном состоянии выполнения Украиной условий подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе в ноябре. Общественный мониторинг инициирован Международным фондом "Возрождение".

Эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук отметил, что для преодоления в Украине проблемы выборочного правосудия необходимо, чтобы парламент уже в октябре принял решение относительно реформы прокуратуры, судебной реформы и реформы органов внутренних дел. Он напомнил, что 11-12 октября Венецианская комиссия должна одобрить заключение относительно законопроекта о прокуратуре, которое передаст Украине. Он выразил надежду, что Верховная Рада примет этот законопроект с учетом замечаний Венецианской комиссии.

В свою очередь директор Европейской программы Международного фонда “Возрождение” Дмитрий Шульга отметил, что для усиления уверенности в позитивном решении ЕС по подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной украинская власть должна как можно скорее выполнить ряд рекомендаций, в частности, найти взаимоприемлемый механизм решения вопроса Тимошенко через механизмы, которые обсуждались с руководством Украины и самой Тимошенко в процессе деятельности Миссии Кокса-Квасьневского.

Также парламент должен принять новый закон о выборах народных депутатов с учетом выводов Венецианской комиссии и позиции профильных общественных организаций, создать в профильном комитете Верховной Рады рабочую группу по разработке и принятию (не позднее конца марта 2014 г.) Избирательного кодекса; принять решение о проведении местных выборов в Киеве.

По словам Шульги, кроме того, власть должна обеспечить проведение свободных и честных выборов в 5 мажоритарных округах 15 декабря 2013 года, разрешить конфликт вокруг лишения народных депутатов-мажоритарников мандатов на «антиконституционных» основаниях.

Он добавил, что также ВР должна, в частности, «принять законы об общественном телевидении и радиовещании (законопроект №1076 – с учетом экспертизы Совета Европы) и о реформировании (“разгосударствлении”) печатных СМИ (законопроект №2600); принять изменения в Уголовный исполнительный кодекс Украины относительно улучшения условий отбывания наказания осужденными (законопроект №3200); предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2014 год надлежащее финансирование системы бесплатной правовой помощи; внести изменения в закон о всеукраинском референдуме в соответствии с предоставленными в июне с.г. выводами Венецианской комиссии; принять новый закон о прокуратуре с максимальным учетом рекомендаций ожидаемого в ближайшее время заключения Венецианской комиссии; принять закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере государственной антикоррупционной политики (законопроект №3312), а также выполнить другие рекомендации GRECO, ОЕСР, Европейской Комиссии в части антикоррупционного законодательства и институтов».

Вместе с тем эксперты считают, что при всей критичности данных ими оценок украинских реалий, стратегически правильным шагом для ЕС будет подписать Соглашение об ассоциации с Украиной, но с сохранением определенного контрольного механизма, чтобы и в дальнейшем действовали четкие требования относительно демократических норм в стране и мониторинг их соблюдения украинской властью.