Томбинский призывает Украину решить проблемы со странами ЕС до рассмотрения ими ассоциации

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский призвал украинские власти решать имеющиеся проблемы со странами Европейского Союза до того, как они начнут рассматривать Соглашение об ассоциации с ЕС и высказывать свои претензии и замечания к Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве в ходе заключительной конференции проекта «Твиннинг», направленного на усиление деятельности Национального агентства по аккредитации Украины.

«Надо сесть за стол и всем странам ЕС сказать, что они не имеют претензий. Но нам надо убирать проблемы до рассмотрения соглашения (об ассоциации - УНИАН). Сейчас их много еще», - сказал Томбинский.

При этом он не уточнил, сколько стран ЕС уже готовы ратифицировать Соглашение об ассоциации с Украиной в случае его подписания в Вильнюсе.

«Относительно Вильнюса… Это не голосование большинства. Нам нужны 28 стран, чтобы сказали «да». И я не хочу сейчас спекулировать, сколько стран сегодня уже готовы сказать «да», - подчеркнул Томбинский и добавил, что в целом это не меняет общей картины переговоров.

Как сообщал УНИАН, ранее Томбинский выражал уверенность в подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре текущего года.

18 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.