Минрегион будет привлекать к уборке снега предпринимателей

В регионах Украины достигнута договоренность с предприятиями всех форм собственности относительно привлечения дополнительной специализированной техники (в основном строительной) для уборки от снега улиц и дорог в населенных пунктах, учитывая нехватку специализированной техники для уборки снега прошлой зимой.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

«Привлеченная спецтехника от предприятий будет закреплена за каждым районом в населенных пунктах и, в случае необходимости, будет готова немедленно приступить к работе», - цитирует пресс-служба Темника.

Он также добавил, что в случае сильных снегопадов для помощи коммунальным службам в расчистке снега будут привлечены дополнительные человеческие ресурсы подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, «Укравтодора», энергопоставляющих и строительных компаний.

Министр также сообщил, что к работе в осенне-зимний период уже подготовлено 6,3 тыс. единиц специализированной техники (97% от запланированного количества).

Как сообщал УНИАН, в конце сентября премьер-министр Украины Николай Азаров поручил обеспечить готовность снегоуборочной и спецтехники, а также мест для стоянки транзитного транспорта к работе в зимний период.

Тогда же глава правительства дал задание местным органам власти отработать планы взаимодействия с субъектами ведения хозяйства и общественными организациями, ввиду того, что силами только «Укравтодора» и коммунальных служб не всегда удается оперативно обеспечить движение транспорта в сложных погодных условиях.