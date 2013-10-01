Анонс на 2 октября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого и председателя Государственной инспекции по защите прав потребителей Сергея Орехова.

* Пресс-конференция на тему: «Почему курс гривны падает, а доллар в обменниках растет?». Участники: Виктор Лисицкий, экономист, экс-глава группы советников НБУ, Елена Слезко, ведущий научный сотрудник отдела валютно-финансовых отношений Института мировой экономики и международных отношений НАНУ, Виталий Кравчук, эксперт Института экономических исследований и политических консультаций.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная установлению автомобильного рекорда в рамках совместного проекта компании «АвтоЗАЗ-сервис» и журнала «Автомир» - «Установи автомобильный рекорд Украины на ЗАЗ VIDA!». Это самый длинный тест-драйв (около 5000 км! ) вокруг всей Украины на автомобиле ЗАЗ VIDA не выключая двигатель. Автозабег стартовал 14 сентября, в первый день Столичного Автошоу 2013 и продолжался в течение четырех дней. Автомобилем ЗАЗ VIDA посменно управляли 12 «народных» участников из разных городов Украины, а также главный редактор журнала «Автомир» Виталий Новак. Участники проекта расскажут об идее его создания, о подробностях прохождения этого тест драйва всеукраинского масштаба, интересные истории и приключения, случившиеся в пути и в 12 украинских городах. И главное - раскроют тайну - установила ли ЗАЗ VIDA автомобильный рекорд Украины? Участники: ген.директор Филиала «АвтоЗАЗ-сервис» Андрей Залуцкий; главный редактор журнала «Автомир» Виталий Новак, директор ОДО «Экспресс Страхование» Татьяна Щучьева ; эксперт Национального реестра рекордов Виталий Зорин. ( ул. Крещатик, 4 , конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 050-277-02-11, t.veremchuk@burda.ua, 066-938-14-21, 063-337-37-73, v.dey@burda.ua .

* Состоится открытая дискуссия на тему: «Кредитные рейтинги Украины: как изменятся условия заимствования и перспективы платежеспособности?». Мероприятие проводится по инициативе ОО «Лига финансового развития» при поддержке еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Галина Пахачук, директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины, Александр Дубыхвист, директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ, Игорь Митюков, глава представительства Morgan Stanley в Украине, Сергей Подрезов, председатель правления АО «Ощадбанк» и др.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Предпринимательская деятельность пенсионеров-чернобыльцев под угрозой?". Речь пойдет о ситуации, сложившейся с предпринимателями-пенсионерами города Белая Церковь. Почему все предприниматели-пенсионеры, проживающие в чернобыльской зоне и поэтому вышедшие на пенсию по возрасту ранее, заявили о своих намерениях сдать документы на предпринимательскую деятельность? Каким образом произвол местных чиновников и отсутствие прозрачных четких правил работы искажает политику реформ Президента на местах и подрывает доверие к государству у рядовых граждан? Подробную информацию и свое видение ситуации во время пресс-конференции предоставят предприниматели-пенсионеры г. Белая Церковь: Надежда Пастух, Наталья Костогрыз, Лариса Бутовская, Светлана Богдашкина, Елена Мартыненко, Валентина Клюева, Ирина Глущенко и другие (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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