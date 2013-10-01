ТОП-10 (1 октября)

Профицит платежного баланса Украины вырос в 5,4 раза

Дефицит госбюджета вырос в 2 раза

«ДТЭК» разрешили купить «Нефтегаздобычу»

Словакия пока не может открыть реверс газа в Украину из-за «Газпрома»

Нацбанка уверяет, что Украина сможет рассчитаться по своим долгам

Минэнергоугля пролонгировало кредит «Газпромбанка» на 2 млрд долл.

Теплокоммунэнерго будет платить за превышение лимита газа по промышленным ценам

Украина предложила Японии совместное производство 2-го самолета “Мрия”

Минфин не смог разместить ОВГЗ на аукционе 1 октября

Банкиры предлагают снизить сумму возмещения по вкладам на 30%

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Профицит платежного баланса Украины вырос в 5,4 раза

Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в январе-августе текущего года составил 1,7 млрд долл., что в 5,4 раза больше профицита за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

По информации НБУ, в августе платежный баланс третий месяц подряд сведен с дефицитом. «Сальдо сводного платежного баланса в августе было отрицательным (-232 млн долл. США), но с начала года осталось положительным и составило 1,7 млрд долл. США, что в 5,4 раза превышает уровень соответствующего периода 2012 года (0,3 млрд долл. США)», - говорится в сообщении регулятора.

В отличие от двух предыдущих месяцев сальдо по кредитам и облигациям было положительным и составило 413 млн долл., поскольку объемы новых привлечений по кредитам и облигациям превышали уровень текущих выплат как в реальном, так и в банковском секторе (чистые привлечения реального сектора составили 424 млн долл., банковского сектора - 132 млн долл.).

Профицит капитального и финансового счетов в августе составил 1,3 млрд долл. за счет привлечений средне- и долгосрочных кредитов реальным сектором экономики и банками. В августе было совершено плановое погашение кредита МВФ на 925 млн долл., что привело к сокращению международных резервов до 21,7 млрд долл., или до уровня, который обеспечивает финансирование импорта будущего периода на 2,6 месяца.

Дефицит текущего счета в августе почти не изменился по сравнению с августом 2012 и составил 1,5 млрд долл., за 8 месяцев он сократился до 8,2 млрд долл. США, или на 2,4%, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт товаров в августе снизился на 10,2% до - 5,3 млрд долл. по сравнению с августом 2012 года за счет сокращения экспорта металлургической продукции на 14,8% в результате отмены беспошлинных квот для украинских труб в России, а также за счет снижения спроса на Ближнем Востоке в связи с обострением ситуации вокруг Сирии. Также снизился экспорт продукции машиностроения на 33,2% из-за прекращения поставок железнодорожных вагонов в Россию. В то же время падение экспорта по большинству отраслей частично компенсировалось ростом поставок продукции АПК на 1,1%, а также ростом экспорта зерновых на 14,4% в результате хорошего урожая.

Импорт товаров снизился на 5,8% по сравнению с августом 2012 года - до 7,3 млрд долл.за счет снижения как энергетического (на 13,6%), так и неэнергетического (на 2,6%) импорта. Импорт природного газа сократился на 4,7%, угля – на 35,5% в связи со снижением объемов промпроизводства, нефтепродуктов – на 12,9%.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций (сальдо) в августе составил 320 млн долл. Прирост наличной валюты вне банков по сравнению с августом прошлого года снизился на 28,7% - до 533 млн долл. В целом за восемь месяцев благодаря сохранению курсовой стабильности прирост наличной валюты вне банков сократился в 2,8 раза по сравнению с предыдущим годом - до 1,1 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины в январе-июле текущего года составил 1,9 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года дефицит платежного баланса составлял 0,3 млрд долл. В июле второй месяц подряд платежный баланс был сведен с дефицитом в 298 млн долл. за счет дефицита по статье «кредиты и облигации» в 471 млн долл., дефицит по которой зафиксирован также второй месяц подряд.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

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Дефицит госбюджета вырос в 2 раза

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе 2013 года составил 34,753 млрд грн, что в 2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 16,655 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь-август текущего года составил 34,626 млрд грн, что в 2,3 раза превышает дефицит за аналогичный период пришлого года в 14,833 млрд грн.

Общий фонд госбюджета за отчетный период выполнен с дефицитом 38,380 млрд грн, что в 2,7 раза превышает показатель за январь-август прошлого года в 14,216 млрд грн, но в то же время на 6,051 млрд грн меньше бюджетной росписи на январь-август 2013 года.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2013 года составил 30,270 млрд грн, что в 1,79 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 16,936 млрд грн. Дефицит сводного бюджета Украины за январь-июль текущего года составил 34,228 млрд грн. Общий фонд госбюджета за указанный период выполнен с дефицитом 31,416 млрд грн, что на 12,280 млрд грн меньше бюджетной росписи на январь-июль 2013 года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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«ДТЭК» разрешили купить «Нефтегаздобычу»

Комиссия по защите конкуренции Республики Сербия предоставила разрешение крупнейшему энергохолдингу Украины «ДТЭК» на приобретение контрольного пакета акций частной компании «Нефтегаздобыча».

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте госоргана Сербии.

Согласно сообщению, ДТЭК получает опосредованный контроль над компанией «Нефтегаздобыча» через приобретение доли в ряде кипрских офшорных компаний: 100% акций в компании "Winburg Investments Limited" (владеет 16,7% акций «Нефтегаздобыча»); 50% акций в компании "Wolford Holdings Limited" (16,7% «Нефтегаздобычи»); 100% акций в компании "Actovent Investments Limited" (5% «Нефтегаздобычи»); 100% акций в компании "Alfredo Trading Limited" (20% «Нефтегаздобычи»).

Как ранее сообщал УНИАН, в начале марта 2013 года компания СКМ, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, достигла принципиальной договоренности о покупке 25%-ного пакета акций ЧАО «Нефтегаздобыча». Затем компания «ДТЭК» (входит в структуру СКМ) сообщила о приобретении пакета акций ЧАО «Нефтегаздобыча» у текущих акционеров общества, а СКМ принял решение переуступить 25% акций ЧАО «Нефтегаздобыча» ДТЭК. В результате, ДТЭК становится владельцем контрольного пакета акций.

Компания «Нефтегаздобыча» – частное предприятие, добывающее газ в Украине. По информации украинских СМИ, крупными акционерами предприятия являются народные депутаты Нестор Шуфрич и Николай Рудьковский, представляющие Партию регионов. Известно также, что в 2012 г. компания добыла 645,227 млн куб. м газа, что на 16.6% меньше, чем в 2011 г.

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Словакия пока не может открыть реверс газа в Украину из-за «Газпрома»

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины подтвердило информацию о том, что пока не удается организовать поставки газа в Украину из Словакии по реверсному пути из-за необходимости согласования таких действий с российским монополистом «Газпромом».

Об этом в ходе горячей линии в Кабинете министров сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Андрей Бондаренко.

«Как и у нас, у словацкого оператора есть контракт с «Газпромом». Без учета «Газпрома» в случае со Словакией пока затруднительно говорить о реализации словацкого направления, хотя оно одно из самых перспективных», - сказал Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, ранее о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ. А согласовать реверс, как отмечал Томбинский, необходимо со всеми участниками процесса.

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Нацбанка уверяет, что Украина сможет рассчитаться по своим долгам

У Национального банка нет никаких опасений, что Украина не сможет своевременно рассчитаться по своим долгам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Киеве заявила директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова.

«Украина рассчитывается по своим долгам, мы выполняем свои обязательства. Эти обязательства были известны в начале года: все знали, что Украина должна заплатить МВФ, 4 млрд долл. мы уже заплатили. Платеж 1,6 млрд долл. будет оплачен. Никаких опасений, что Украина не рассчитается по своим долгам Национальный банк не видит», сказала Щербакова.

По ее словам, на сегодняшний день Украина имеет профицитный баланс, несмотря на сложности на внешних рынках.

«Но эта ситуация сложна не только для Украины, но и для других европейских государств»,- подчеркнула Щербакова.

При этом она отметила, что у Украины были и до этого сложные годы, но страна всегда рассчитывалась по своим обязательствам.

«Мы платили всегда, платили в 2008 году и в 2009 году. Были сложные годы, но мы всегда рассчитывались, как государство, и пытались прививать эту культуру банкам, заемщикам на внешнем и на внутреннем рынке, что по долгам нужно рассчитываться», - сказала Щербакова.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за август 2013 года сократилась на 867 млн долл., или на 1,25%, - до 68,352 млрд долл.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в августе текущего года сократился на 818 млн долл., или на 2,21%, - до 36,062 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - сократился на 50 млн долл., или на 0,15%, - до 32,289 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.

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Минэнергоугля пролонгировало кредит «Газпромбанка» на 2 млрд долл.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины пролонгировало срок пользования кредитными ресурсами, предоставленными Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» российским «Газпромбанком» в объеме 2 млрд долл. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе «горячей линии» в Кабинете министров сообщил заместитель министра Андрей Бондаренко.

«Мы пролонгировали под госгарантии. Надеемся, что на следующей сессионной неделе юридически дооформим», - сказал Бондаренко.

Он также обратил подчеркнул, что пролонгация кредита стала возможной после того, как Верховная Рада Украины в конце сентября рассмотрела соответствующий законопроект, разрешающий предоставить «Нафтогазу» государственные гарантии в объеме 11 млрд грн. По словам Бондаренко, российской стороне оказалось достаточно того, что законопроект был принят в первом чтении.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года «Нафтогаз Украины» заключил ряд кредитных соглашений для обеспечения своевременных и полных расчетов с «Газпромом» за импортированный в Украину природный газ. На тот момент кредиты стали единственным эффективным инструментом расчетов в условиях дефицита оборотных средств НАКа, вызванного государственным регулированием цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию для населения, а также неудовлетворительным состоянием расчетов потребителей за полученный природный газ.

В частности, «Нафтогаз» заключил соглашение о предоставлении срочной кредитной линии на сумму до 2 млрд долл. США с российским «Газпромбанком» со сроком погашения основной суммы задолженности 24 июня 2013 года, а ранее аналогичные кредитные соглашения были заключены с рядом отечественных банковских учреждений - «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрэксимбанком» и др. Условиями этих кредитных соглашений предусмотрено погашение части основного долга до конца 2013 года. Ближайшие долговые платежи должны быть осуществлены 30 сентября и 30 декабря в сумме 1,6 млрд грн каждый.

В июле 2013 года Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде предоставить НАК «Нафтогаз Украины» государственные гарантии с целью сбалансирования денежных потоков НАКа посредством пролонгирования сроков пользования кредитными средствами, привлеченными в рамках подписанных кредитных соглашений. По мнению правительства, государственные гарантии стали наиболее приемлемым способом обеспечения обязательств, поскольку «Газпромбанк» в ходе переговоров с «Нафтогазом» выразил готовность и далее предоставлять возможность пользования кредитными средствами при условии предоставления в 2013 году дополнительного обеспечения своих обязательств по кредитному соглашению, в том числе государственными гарантиями.

В сентябре законопроект о предоставлении госгарантий был вынесен на рассмотрение парламента. За законопроект проголосовали в первом чтении 232 народных депутата. Ранее представители Министерства энергетики и угольной промышленности на обсуждении проекта закона в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам бюджета отмечали, что объем запрашиваемых средств является на данный момент исчерпывающим.

Кроме того Минэнерго сообщало, что по кредитному соглашению с «Газпромом» по состоянию на 4 сентября задолженность составляла 1,794 млрд долл. Для того, чтобы воспользоваться этими средствами, необходимы были государственные гарантии в объеме не менее 500 млн долл. (порядка 4 млрд грн).

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Теплокоммунэнерго будет платить за превышение лимита газа по промышленным ценам

Превышение лимитов потребления природного газа предприятиями теплокоммунэнерго будет оплачиваться по тарифам промышленных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе горячей линии в Кабинете министров сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Андрей Бондаренко.

"Правительство установило лимит для ТКЭ 6,3 млрд кубометров газа… Весь остальной объем будет по той же цене, что и для промпредприятий", - сказал он.

Бондаренко отметил, что указанный лимит газа является достаточным для прохождения даже самых холодных зим.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), снизила предельный уровень цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 1,4% - до 3 459 грн за 1 тыс. куб. м.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предупреждает о возможном срыве подготовки к отопительному периоду из-за долгов предприятий теплокоммунэнерго.

По данным компании, наихудшие показатели задолженности за потребленный природный газ имеют Днепропетровская область (2,5 млрд грн), Донецкая область (2,7 млрд грн), Харьковская область (2,2 млрд грн) и Киев (2,2 млрд грн). Кроме того, в течение 7 месяцев 2013 года предприятия ТКЭ фактически потребили 4,7 млрд куб. м природного газа, в то время как согласно прогнозному балансу поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год предельный объем природного газа для теплогенерирующих предприятий и ТЭЦ на производство тепловой энергии для нужд населения составляет 6,3 млрд куб. м.

В «Нафтогазе Украины» отметили, что если предприятия теплоэнергетики не будут придерживаться прогнозного баланса и не снизят потребление природного газа, то имеющиеся ресурсы газа будут исчерпаны уже в ноябре 2013 года, что поставит под угрозу стабильное прохождение отопительного сезона 2013-2014 гг.

Ранее Кабинет министров поручил «Нафтогазу Украины» обеспечить немедленное ограничение поставок газа до технологического минимума предприятиям, производящим тепловую энергию, в случае неполных расчетов.

Компания «Нафтогаз Украины» в середине августа обратилась к местным органам власти и предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой о скорейшем погашении задолженности за потребленный газ, накопленной в предыдущие периоды, которая составляет более 17,4 млрд грн.

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Украина предложила Японии совместное производство 2-го самолета “Мрия”

Украина предложила японским компаниям принять участие в инвестиционном проекте по производству и внедрению в эксплуатацию еще одного экземпляра крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 «Мрия».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, об этом глава министерства Игорь Прасолов сообщил в ходе пятого совместного заседания Координационного совета по экономическому сотрудничеству с Японией при Минэкономразвития и Комитета делового сотрудничества с Украиной «Кейданрен».

Справка УНИАН. Ан-225 «Мрия» — транспортный реактивный самолёт сверхбольшой грузоподъёмности разработки ОКБ им. О. К. Антонова.

Самолёт был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах. Первый полёт был совершён 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, в настоящее время один экземпляр находится в лётном состоянии и эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines.

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Минфин не смог разместить ОВГЗ на аукционе 1 октября

Министерству финансов Украины во вторник, 1 октября, не удалось привлечь средства в госбюджет на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин отклонил обе поданные заявки на приобретение 5-летних облигаций в национальной валюте с номинальной доходностью 14,25%, а также единственную поданную заявку на приобретение 2-летних облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США) с номинальной доходностью 8,25%.

Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение 7-летних облигаций в национальной валюте и 3-летних облигаций в иностранной валюте (долларах США).

Как сообщал УНИАН, Минфин в сентябре 2013 года провел 4 аукциона по продаже ОВГЗ, в результате которых в госбюджет привлечено 2,747 млрд грн, 5 млн долл. и 61,112 млн евро. В октябре Минфин намерен провести еще четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 8, 15, 22 и 29 октября.

По состоянию на 30 сентября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 236,113 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 140,774 млрд грн, в собственности банков - 77,638 млрд грн, нерезидентов - 3,764 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 30 сентября, с начала года в госбюджет поступило 99,459 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 54,801 млрд грн, на обслуживание госдолга – 22,184 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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Банкиры предлагают снизить сумму возмещения по вкладам на 30%

Банкиры считают целесообразным снизить сумму гарантированного возмещения вкладчику ликвидируемого банка до 70% суммы вклада, а также исключить из системы гарантирования государством вклады в иностранной валюте.

Об этом топ-менеджеры украинских банков заявили 1 октября в рамках круглого стола на тему реформирования системы гарантирования вкладов физических лиц.

«Необходимо гарантировать не всю сумму вклада, а порядка 70%, чтобы вкладчики думали, куда нести средства – в рисковый банк, где государство возместит средства только частично, или в нормальный», - полагает член наблюдательного совета «Украинского кредитно-банковского союза» Ярослав Колесник. По его словам, решить проблему с банками, привлекающими депозиты по завышенным ставкам не для размещения их в кредиты, а для решения проблем с ликвидность, достаточно сложно.

Что касается отмены гарантирования валютных вкладов, то банкир также считает это целесообразным, но такая мера пока преждевременна. «Если долларизация достигнет уровня менее 30%, то возможно ограничения гарантирования средств в валюте будет целесообразным, но сейчас – не время», - отметил Колесник.

Также, по его словам, нововведения фонда относительно дифференцированных взносов должны учитывать реальные риски банка, то есть, качество кредитного портфеля и долю негативно-классифицированных активов.

Заместитель председателя правления «Сбербанка России» Ирина Князева также согласилась, что фонд гарантирования должен возмещать сумму вклада только частично. «Если фонд проанализирует свои списки, там одни и те же фамилии. Ряд вкладчиков постоянно получает возмещение по вкладам через Фонд. Жажда наживы постоянно будет подгонять этого вкладчика, поэтому предложение о частичной выплате - это правильно, поскольку иначе никакой финансовой грамотности мы не добьемся. Мы воспитаем грамотного вкладчика, иначе будет платить государство, а вкладчики будут бегать по проблемным банкам», - отметила она.

По словам Князевой, введение дифференцированных взносов не дало ожидаемого результата, и количество банков, завышающих ставки и проводящих рисковую политику, не снизилось, при этом успехи новой системы гарантирования вкладов стимулируют вкладчиков нести средства в рисковые банки и таким образом, способствует деятельности таких банков.

«Нужно однозначно отказаться от гарантирования валютных кладов. Существующие вклады будут гарантироваться до их завершения, а новые – нет», - добавила Князева. «Никогда не наступит нужное время, и мы должны уйти от стимулирования валюты. Нужно делать кардинальные шаги», - добавила она. По словам банкира, если проанализировать структуру владельцев валютных вкладов, то они обладают знаниями и в состоянии определить правильный банк. В то же время, такие меры помогут Нацбанку в вопросе снижения долларизации экономики. Кроме того, по мнению Князевой, в следующем году усилится давление внешних факторов на стоимость валютных ресурсов в результате дефицита ресурсов на мировых рынках. «Фонд снизит риск для экспортеров по повышению ставок на валютные кредиты, наши ставки и так «кусаются», и я не вижу тенденции в сторону снижения, поскольку внешний фактор будет превалировать в следующем году», - добавила она.

В то же время, директор- распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Елена Шарова не согласилась с мнением банкиров. «Лучше пусть вкладчик несет средства в банк, а не хранит под матрасом. Но вкладчиков действительно нужно учить. Обучить тех, кто не ориентируется в финансовом поле, чтобы вкладчик понимал, насколько он защищен», - сказала Шарова. По ее словам, фонд должен стимулировать повышение доверия вкладчиков к банковской системе, а такие меры не способствуют укреплению доверия.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в августе 2013 года по сравнению с июлем вырос на 0,65%, или 41 млн грн, - до 6,340 млрд грн. С начала года объем ресурсов фонда вырос на 4,07%, или 248 млн грн, с 2000 года - более чем в 125 раз.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил порядка 7 млрд грн в пользу более 400 тыс. вкладчиков за 15 лет своего функционирования.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в 1999 году и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

Со второго квартала 2013 года фонд ввел дифференцированные регулярные взносы для банков, и по новой методике размер взноса банка в фонд зависит от средневзвешенной процентной ставки банка по вкладам, доли вкладов физических лиц в пассивах банка и соотношения валютных и гривневых вкладов в депозитном портфеле.

УНИАН