Нью-йоркская городская опера заявила о своем банкротстве, передает Прайм со ссылкой на AP.

Ранее сообщалось, что для решения возникших финансовых проблем опере необходимы 7 млн долларов до конца сентября, однако театру удалось привлечь всего 2 млн долларов.

"Руководство оперы начинает процедуру банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве", - говорится в сообщении компании.