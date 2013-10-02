Азаров: ЕС должен помочь Украине

Европейский Союз должен содействовать ликвидации осложнений, которые могут возникнуть у Украины в отношениях с другими торговыми партнерами после подписания Соглашения об ассоциации и зоны свободной торговли с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на заседании Кабинета министров в среду, комментируя встречу с членом Европейской комиссии по вопросам торговли Карелом де Гухтом.

«Зона свободной торговли - это дорога с двусторонним движением. Поэтому Украина должна разрешать вопросы, которые волнуют ее партнеров. Но и Евросоюз должен делать шаги, которые позволят ликвидировать, я бы сказал, : ЕС должен помочь Украине дискомфорт для украинской внешней торговли», - сказал Азаров.

Премьер также отметил, что в ходе разговора с еврокомиссаром заявил о необходимости предоставления Украине финансово-технической помощи для имплементации условий свободной торговли, которые вступят в силу после подписания соглашения.

«Еврокомиссар подчеркнул, что временное применение большинства положений соглашения начнется буквально после его подписания и одобрения его Европарламентом. Я поставил перед комиссаром де Гухтом вопрос о предоставлении финансово-технической помощи для имплементации положений Соглашения об ассоциации. Прежде всего, на введение в Украине стандартов и технических регламентов, которые действуют в ЕС», - сказал Азаров.

Также Азаров сообщил, что обратился к еврокомиссару с просьбой содействовать в продвижении украинских товаров на европейском рынке.

Премьер также рассказал, что дал поручение вице-премьер-министру Юрию Бойко совместно с еврокомиссаром де Гухтом заняться вопросами согласования условий и процесса вступления в силу норм Соглашения об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, Украина может подписать Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре текущего года.

18 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

1 октября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина рассчитывает завершить гармонизацию технических стандартов и регламентов пищевой промышленности с Европейским Союзом на протяжении 1-1,5 года.

По его словам, на сегодняшний день Украина уже гармонизировала с законодательством ЕС около 320 технических регламентов пищевой промышленности из необходимых 1,5 тысяч.

При этом министр подчеркнул, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и согласование технических регламентов не должно повлиять на торговлю аграрной продукцией со странами Таможенного союза. Он сообщил, что с этой целью министерство готовит меморандум с Таможенным союзом о взаимопризнании технических регламентов и стандартов.

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