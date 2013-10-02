Правоохранительным органам откроют доступ к Госреестру недвижимости

Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр) намерена открыть доступ к Реестру прав собственности на недвижимое имущество для сотрудников правоохранительных органов и судей.

Об этом в интервью УНИАН заявил глава Укргосреестра Дмитрий Ворона.

«Необходимо просто открыть реестр. Сегодня мы делаем массу никому не нужной работы: судьи пишут запросы, мы на них отвечаем. Все нужно свести в рамки одного рабочего дня», - сказал Ворона, отметив, что правоохранители смогут пользоваться данными из Госреестра только согласно закону: следователь - в рамках возбужденного дела, судья - в рамках его рассмотрения.

По его словам, необходимость в такой новации возникла из-за того, что сейчас сотрудники правоохранительных органов и Укргосреестра вынуждены тратить много времени для составления и обработки запросов относительно получения информации из Реестра прав собственности на недвижимость.

«Если человек имеет право на доступ к данным реестра по закону, то зачем тратить бумагу и время госслужащих. И главное - все это стоит денег. Гораздо правильней вложить их в автоматизацию доступа силовых структур к реестру напрямую», - отметил глава Укргосреестра.

По его мнению, такой подход значительно упростит доступ правоохранительных структур к Реестру прав собственности на недвижимость и разгрузит служащих Укргосреестра.

«Еще раз повторюсь: мы не должны становиться посредником между правоохранительной и судебной системами и компьютером. Лучше занятых в данном процессе людей высвободить, чтобы они гражданам оказывали услуги», - подчеркнул Ворона.

При этом он отверг предположение, что получение правоохранителями доступа к реестру недвижимости станет почвой для злоупотреблений с их стороны.

Как сообщал УНИАН, нотариусы и государственные исполнители с 14 октября получат доступ к 4 госреестрам недвижимости: Реестру прав собственности на недвижимое имущество, Единому реестру запретов отчуждения объектов недвижимого имущества, Государственному реестру ипотек и Государственному реестру обременений недвижимого имущества.

По мнению главы Укргосреестра Дмитрия Вороны, предоставление возможности нотариусам получать информацию из этих реестров значительно упростит процедуру регистрации недвижимости нотариусами, поскольку не нужно будет посылать запросы в регистрационные службы, чтобы получить необходимые данные об объекте недвижимости, как это происходит в настоящий момент.

Справка УНИАН. С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

С 1 января 2013 года за выдачу документов на землю отвечают Центр Государственного земельного кадастра и Госземагентство. При этом право собственности и другие права на землю регистрируют государственные кадастровые регистраторы в районах и городах областного значения.

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