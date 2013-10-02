Генпрокуратура займется торговыми сетями «Эпицентр» и «Эльдорадо»

Государственная инспекция по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) передала в Генеральную прокуратуру Украины материалы о нарушениях, выявленных в торговых сетях «Эпицентр» и «Эльдорадо» при продаже бытовой техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава инспекции Сергей Орехов на брифинге в Кабинете министров.

«В августе в рамках своих полномочий мы собрали материалы в отношении нарушений сетями «Эльдорадо» и «Эпицентр», которые нарушили запрет на реализацию продукции — контрафактной бытовой техники, и отправили в Генеральную прокуратуру материалы. На сегодняшний день этим вопросом занимается Генпрокуратура», - сказал Орехов.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей сообщила о введении запрета на реализацию в Украине китайской электробытовой техники торговой марки «Интерлайн» (Interline), импортером которой для сетей «Эпицентра» и «Эльдорадо» является ООО «КП Эмир».

В Госпотребинспекции отметили, что решение принято из-за того, что в результате проверки продукции «Интерлайн» в Киеве установлено, что она не соответствует законным требованиям по качеству продукции. Кроме того, инспекция установила, что продукция Interline является контрафактной.

Госпотребинспекция обратилась в Генеральную прокуратуру по поводу невыполнения торговыми сетями «Эпицентр» и «Эльдорадо», а также предприятиями, осуществляющими торговлю через интернет, запрета на продажу китайской бытовой электротехники Interline.