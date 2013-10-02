У Азарова дали добро на присоединение Украины к одному из соглашений ТС

Кабинет министров Украины на заседании 2 октября одобрил возможность присоединения Украины к первому документу, действующему в рамках Таможенного союза - соглашению по согласованной политике в области технического регулирования санитарных и фитосанитарных мер Евразийского экономического сообщества (от 25 января 2008 года).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта.

Он отметил, что это первый документ Таможенного союза, присоединение к которому одобрило украинское правительство.

Максюта сообщил, что в дальнейшем правительство будет определять следующие документы для присоединения.

«Мы будем постепенно определять те документы, к которым мы можем присоединиться», - сказал Максюта.

Он также отметил, что в общей сложности Украина может присоединиться к порядка 70 документам, однако на сегодняшний день непосредственная работа ведется по изучению возможности присоединения к 16 из них.

Максюта также отметил, что после одобрения украинским правительством возможности для непосредственного присоединения будут обсуждаться на консультациях с Евразийской экономической комиссией.