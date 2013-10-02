Анонс на 3 октября

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Блокирование Государственным казначейством средств органов местного самоуправления: служебная халатность или внутренний дефолт?". Участники: Ирина Верещук, мэр города Рава-Русская, Константин Рубаненко, мэр Бахчисарая, Иван Варченко, депутат Харьковского областного совета, Александр Данилюк, координатор общественного движения "Спільна Справа", Юрий Бова, мэр города Тростянец, Сергей Чигин, депутат Ясиноватского районного совета, Юрий Ганущак, эксперт по территориальной организации власти. Во время пресс-конференции участники озвучат всеукраинские масштабы и приведут конкретные примеры многомесячного противоправного блокирования Государственным казначейством средств территориальных общин, в том числе и тех, которые должны идти на: выплаты заработной платы работникам коммунальных хозяйств, подготовку и проведение отопительного сезона, вывоз мусора и другие формы обеспечения нормальной жизнедеятельности населенных пунктов (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится публичная дискуссия на тему: «Внешняя торговля Украины и действующая регуляторная и законодательная база: заметны ли реальные улучшения для внутреннего бизнеса и международных партнеров?». Мероприятие проводится по инициативе ОО «Лига финансового развития» при поддержке еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Александр Клименко, министр доходов и сборов Украины (или уполномоченное лицо), Виталий Хомутынник, председатель Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики (или уполномоченное лицо); Анатолий Кинах, президент УСПП; Владимир Щелкунов, президент Международной торговой палаты; Хосе Роман Леон Лора, первый советник, руководитель секции экономического, регионального и социального развития, Представительство Европейского Союза в Украине и др.

* Государственное предприятие «Национальные инфраструктурные проекты» в рамках реализации проекта «Городская кольцевая автомобильная дорога вокруг Киева от улицы Столичное шоссе до автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке Киев-Борисполь» заключит соглашение о сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC). Подписание договора состоится при участии: председателя Госинвестпроекта Владислава Каськива, председателя регионального представительства IFC в Украине и Беларуси Руфата Алимарданова и главы Госагентства автомобильных дорог Украины Евгения Прусенко. Будет сообщено о деталях подписания соглашения, будут обсуждены актуальные вопросы реализации подобных инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства, озвучено текущее состояние реализации проекта, а также дальнейшие планы по его внедрению.

* Пресс-конференция председателя Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Николая Пашкевича по случаю проведения Всеукраинской недели энергоэффективности. Госэнергоэффективности Украины, при официальной поддержке Представительства ЕС в Украине, проводит Неделю энергоэффективности. Цель мероприятия - всесторонне проинформировать различные слои общества о перспективности энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Во время конференции будет презентована программа Недели и кампания социальной рекламы «Используй энергию разумно». Также Н.Пашкевич расскажет о состоянии развития возобновляемой энергетики, альтернативных видах топлива, экономии энергоресурсов.

* Состоится брифинг на тему: «Состояние осуществления государственных закупок», во время которого будет предоставлена ​​информация о состоянии и перспективах централизованных закупок лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинского оборудования и автотранспорта, осуществляемых Министерством здравоохранения Украины. В работе примет участие Галина Довганчин, начальник Управления государственных целевых программ и государственных закупок Минздрава Украины.

* Пресс-конференция компании «Мастер брок» на тему: «Почему иностранные инвесторы не стремятся в Украину? Макроэкономические прогнозы. Инвестиционные кейсы». Будут рассматриваться факторы влияния на низкую инвестиционную оценку Украины и макро прогнозы по экономическим показателям, курсам валют и ценам на сырье и топливо. Участники: ведущий трейдер-аналитик Богдан Терзи, руководитель отдела финансовых продуктов Сергей Румянцев.

* В Кировограде состоится Инвестиционный форум ELISAVETGRAD INVESTMENT DAY - ежегодное мероприятие, во время которого представители власти, украинского и международного бизнеса обсудят вопросы экономического развития и улучшению инвестиционного климата региона. Организаторы: Донецкая областная государственная администрация и Conference House при поддержке Министерства аграрной политики, Торгово-промышленной палаты Украины, Земельного союза Украины.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63