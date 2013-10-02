ТОП-10 (2 октября)

Азаров: ЕС должен помочь Украине ликвидировать торговые проблемы

Минэнергоугля: цена российского газа на 4-й квартал будет в пределах 410 долл.

У Азарова дали добро на присоединение Украины к одному из соглашений ТС

Компания "Райз" покупает стебницкий «Полиминерал»

Shell начала геологоразведку Юзовского месторождения

Минфин и НБУ раскритиковали рейтинг Moody's по Украине

Украинская делегация отправится в Вашингтон на пререговоры с МВФ 10 октября

«Газпром» подписал соглашение о транспортировке газа по «Южному потоку»

Украина за месяц удвоила импорт газа из Венгрии

Кабмин установил штраф за отказ принимать расчеты платежной картой

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Азаров: ЕС должен помочь Украине ликвидировать торговые проблемы

Европейский Союз должен содействовать ликвидации осложнений, которые могут возникнуть у Украины в отношениях с другими торговыми партнерами после подписания Соглашения об ассоциации и зоны свободной торговли с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на заседании Кабинета министров в среду, комментируя встречу с членом Европейской комиссии по вопросам торговли Карелом де Гухтом.

«Зона свободной торговли - это дорога с двусторонним движением. Поэтому Украина должна разрешать вопросы, которые волнуют ее партнеров. Но и Евросоюз должен делать шаги, которые позволят ликвидировать, я бы сказал, дискомфорт для украинской внешней торговли», - сказал Азаров.

Премьер также отметил, что в ходе разговора с еврокомиссаром заявил о необходимости предоставления Украине финансово-технической помощи для имплементации условий свободной торговли, которые вступят в силу после подписания соглашения.

«Еврокомиссар подчеркнул, что временное применение большинства положений соглашения начнется буквально после его подписания и одобрения его Европарламентом. Я поставил перед комиссаром де Гухтом вопрос о предоставлении финансово-технической помощи для имплементации положений Соглашения об ассоциации. Прежде всего, на введение в Украине стандартов и технических регламентов, которые действуют в ЕС», - сказал Азаров.

Также Азаров сообщил, что обратился к еврокомиссару с просьбой содействовать в продвижении украинских товаров на европейском рынке.

Премьер также рассказал, что дал поручение вице-премьер-министру Юрию Бойко совместно с еврокомиссаром де Гухтом заняться вопросами согласования условий и процесса вступления в силу норм Соглашения об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, Украина может подписать Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре текущего года.

18 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

1 октября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина рассчитывает завершить гармонизацию технических стандартов и регламентов пищевой промышленности с Европейским Союзом на протяжении 1-1,5 года.

По его словам, на сегодняшний день Украина уже гармонизировала с законодательством ЕС около 320 технических регламентов пищевой промышленности из необходимых 1,5 тысяч.

При этом министр подчеркнул, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и согласование технических регламентов не должно повлиять на торговлю аграрной продукцией со странами Таможенного союза. Он сообщил, что с этой целью министерство готовит меморандум с Таможенным союзом о взаимопризнании технических регламентов и стандартов.

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Минэнергоугля: цена российского газа на 4-й квартал будет в пределах 410 долл.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4 квартале 2013 года для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«У нас есть предварительные расчеты, и они колеблются в пределах 410 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки», - сказал министр.

Также он отметил, что окончательная цена газа будет сформирована к концу октября.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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У Азарова дали добро на присоединение Украины к одному из соглашений ТС

Кабинет министров Украины на заседании 2 октября одобрил возможность присоединения Украины к первому документу, действующему в рамках Таможенного союза - соглашению по согласованной политике в области технического регулирования санитарных и фитосанитарных мер Евразийского экономического сообщества (от 25 января 2008 года).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта.

Он отметил, что это первый документ Таможенного союза, присоединение к которому одобрило украинское правительство.

Максюта сообщил, что в дальнейшем правительство будет определять следующие документы для присоединения.

«Мы будем постепенно определять те документы, к которым мы можем присоединиться», - сказал Максюта.

Он также отметил, что в общей сложности Украина может присоединиться к порядка 70 документам, однако на сегодняшний день непосредственная работа ведется по изучению возможности присоединения к 16 из них.

Максюта также отметил, что после одобрения украинским правительством возможности для непосредственного присоединения будут обсуждаться на консультациях с Евразийской экономической комиссией.

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Компания "Райз" покупает стебницкий «Полиминерал»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал сельхозкомпанию "Райз" победителем приватизационного конкурса по продаже 93,52% госпакета акций стебницкого «Полиминерала».

Как передает корреспондент УНИАН, конкурсная комиссия сегодня, 2 октября, рассмотрела заявки компаний "Райз" и "Агротрейд НД" (Сумы), в результате чего "Райз", предложившая за 93,52% акций «Полиминерала» наивысшую цену в 56 млн грн, была признана победителем конкурса (начальная стоимость государственного пакета акций «Полиминерала» составляла 55,8 млн грн).

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 93,52% госпакета акций Стебницкого горно-химического предприятия «Полиминерал» 11 сентября т.г.

Реализационная цена пакета составляет 55,8 млн грн.

Справка УНИАН. Стебницкое государственное горно-химическое предприятие "Полиминерал" занимается добычей минерального сырья для химической промышленности и производством минеральных удобрений. "Полиминерал" владеет рядом земельных участков в Киеве общей площадью около 4 тыс. кв. м.

Компания «Райз» создана в 1992 году. «Райз» является национальным дистрибьютором семян, средств защиты растений, минеральных и специальных удобрений, сельскохозяйственной техники и запчастей, минеральных и специальных удобрений.

В июне 2011 года «Укрлендфарминг» приобрел более 99% акций компании «Райз».

Компания "Агротрейд НД" (Сумы) специализируется на оптовой продаже минеральных удобрений.

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Shell начала геологоразведку Юзовского месторождения

Американская нефтегазодобывающая компания Shell приступила к геологической разведке Юзовского месторождения (Донецкая и Харьковская области) для дальнейшей добычи сланцевого газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров Украины.

«На сегодня мы можем констатировать тот факт, что компания Shell, после подписания (соглашений — УНИАН) в Давосе и Гааге, приступила к геологическому изучению с дальнейшей разработкой Юзовского месторождения», - сказал Ставицкий.

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Минфин и НБУ раскритиковали рейтинг Moody's по Украине

Снижение международным рейтинговым агентством Moody's рейтингов Украины без предварительного визита экспертов агентства в страну не является корректным.

Об этом в ходе круглого стола заявили директор департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Галина Пахачук и директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Нацбанка Александр Дубихвост.

По их словам, аналитики рейтингового агентства в своих оценках использовали некорректные цифры.

Пахачук отметила, что Moody's строили прогноз, отталкиваясь от июньских показателей, а представитель НБУ удивился искаженными данными золотовалютных резервов.

«В пресс-релизе Moody's возникла непонятная цифра резервов НБУ. По состоянию на 1 сентября объем резервов составляет 21,6 млрд долларов. В пресс-релизе агентства – 19,7 млрд. То есть где-то по дороге потерялось 2 миллиарда долларов», - заметил Дубихвост.

Представитель Минфина также выразила недоумение тем, что агентство составляло прогноз без предварительного визита в Украину.

В связи с этим Пахачук отметила, что после снижения рейтингов Украины она провела телефонные переговоры со 112 (из 250-280 существующих) держателями еврооблигаций Украины, для предоставления им более точной информации и разъяснения неточностей в рейтинговых оценках.

Кроме того, она обратила внимание на 5 международных инвестиционных банков и 3 хедж-фонда, которые, по ее словам, пытаются заработать на колебаниях котировок украинских еврооблигаций и заинтересованы в их нестабильности.

Пахачук также отметила, что для более эффективной коммуникации с рейтинговыми агентствами в Минфине будет создан сектор по работе с ними.

Как сообщало агентство, в конце сентября Moody's понизило рейтинг гособлигаций Украины с В3 до Саа1.

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Украинская делегация отправится в Вашингтон на пререговоры с МВФ 10 октября

Правительственная делегация Украины намерена отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров с Международным валютным фондом 10 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил член правления Национального банка Украины Александр Дубихвост.

«10 октября уезжает делегация в Вашингтон, и диалог с МВФ будет продолжен», - сказал Дубихвост.

Эту информацию подтвердила и директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

По ее словам, в Украине также ожидают миссию фонда для постпрограммного мониторинга. «Еще в Украине будет миссия постпрограммного мониторинга», - сказала Пахачук.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс подтвердил намерение фонда вести с Украиной переговоры о возобновлении сотрудничества и подписании новой программы кредитования объемом порядка 15 млрд долл. до конца осени.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявил, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина предлагает заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.

В июле заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Вильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того как страну посетит миссия МВФ.

Тогда же, в июле, Совет директоров Международного валютного фонда выразил намерение включить Украину в постпрограммный мониторинг, предполагающий более частые консультации с властями по вопросам макроэкономической политики и преодоления кризисных явлений, поскольку задолженность Украины перед Фондом превысила допустимый размер в 200% квоты. Объем задолженности Украины перед МВФ по состоянию на 30 июля составляет 5,27 млрд СДР (8 млрд долл.) – 383,8% квоты.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества с МВФ станет сигналом к возобновлению сотрудничества с Европейским Союзом по программе предоставления финансовой помощи Украине в объеме 610 млн евро.

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«Газпром» подписал соглашение о транспортировке газа по «Южному потоку»

Компания «Газпром экспорт» (дочерняя компания российского «Газпрома» специализирующаяся на продаже газа) подписала соглашение о транспортировке газа с South Stream Transport – оператором газопровода «Южный поток», который планируется проложить в обход Украины.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российского газового монополиста по итогам состоявшегося сегодня в Париже заседании Совета директоров компании South Stream Transport B.V. с участием председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

«На заседании Совета директоров состоялось подписание Соглашения о транспортировке газа между ООО «Газпром экспорт» и компанией South Stream Transport B.V.», - говорится в сообщении.

В ходе заседания члены Совета директоров приняли детальный график строительных работ, утвердили долгосрочный бюджет компании и подтвердили ввод в эксплуатацию первой нитки морской части газопровода проекта «Южный поток» до конца 2015 года.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в обход Украины в страны Южной и Центральной Европы — «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит 925 километров, максимальная глубина — более двух километров, проектная мощность — 63 млрд куб. м.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI — 20%, немецкой компании Wintershall и французской EDF — по 15%.

В III квартале 2011 года была завершена разработка Сводного технико-экономического обоснования «Южного потока», объединившего в себе ТЭО морского участка, а также ТЭО строительства национальных участков газопровода по территории стран Южной и Центральной Европы.

14 ноября 2012 года на заседании Совета директоров компании South Stream Transport принято окончательное инвестиционное решение по морской части проекта «Южный поток».

7 декабря 2012 года в районе г. Анапа Краснодарского края началось строительство газопровода «Южный поток».

Ввод в эксплуатацию первой нитки морского газопровода запланирован в конце 2015 года.

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Украина за месяц удвоила импорт газа из Венгрии

Украина в сентябре 2013 года увеличила импорт природного газа из Венгрии почти в два раза по сравнению с августом — до 238,184 млн куб. м с 131,170 млн куб. м, сообщает оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ Ltd.

В первой половине августа компания «Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины, осуществил работы по расширению пропускной способности газового коридора на границе с Венгрией, благодаря чему суточный объем прокачки удалось увеличить на 60%.

За весь июль 2013 года поставки природного газа в Украину с территории Венгрии составили 154,53 млн куб. м.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м.

Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий, однако из-за необходимости согласования данного вопроса с российским газовым монополистом — компанией «Газпром» подписание соглашения со словацким оператором ГТС для Украины представляется затруднительным. При этом директор секретариата Энергетического сообщества Янеш Копач считает, что поставки природного газа из Словакии в Украину в реверсном режиме могут быть налажены уже до конца текущего года, но этот вопрос напрямую зависит от активности действий НАК «Нафтогаз Украины».

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).

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Кабмин установил штраф за отказ принимать расчеты платежной картой

Кабинет министров Украины установил норму, согласно которой на торговых предприятия, отказавшие покупателю в возможности рассчитаться за товар платежной картой, может быть наложен штраф в размере 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет 8,5 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующее постановление о внесении изменений в Положение о порядке наложения и взыскания штрафов принято на заседании правительства 2 октября.

“Документ предусматривает, что в случае отказа потребителю в предоставлении услуги, в данном случае - невозможности рассчитаться за товары или услуги электронными средствами платежа, вводится новая норма административной ответственности. А именно, за ограничение или отказ в реализации прав потребителей относительно возможности рассчитываться платежными картами на субъектов хозяйствования налагается взыскание в виде штрафа в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования, если конкретный срок не установлен документом.

«Таким образом, с принятием указанного постановления потребители могут требовать у всех субъектов хозяйствования, где установлены кассовые аппараты, принимать оплату электронными средствами. В случае отказа в проведении расчета потребители могут обращаться за защитой своих прав в Государственную инспекцию Украины по вопросам защиты прав потребителей», - цитирует пресс-служба заместителя директора департамента развития торговли Минэкономразвития Сергея Литвиненко.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону Украины «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на свободный выбор товаров и услуг в удобное для него время и на свободное использование электронных платежных средств с учетом режима работы и обязательных для продавца (исполнителя ) форм (видов) расчетов.

Закон запрещает любым способом ограничивать использование потребителем электронных платежных средств, если согласно законодательству продавец обязан принимать их к оплате.

УНИАН