Заместитель гендиректора «Информационного центра» заявляет о рейдерском захвате госреестров

Заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Министерства юстиции Украины Вадим Хоруженко заявляет о рейдерском захвате государственных реестров.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

По словам Хоруженко, речь идет о 18 утраченных госреестрах, среди которых одним из основных является реестр прав собственности на недвижимость, кроме того, данные о браках, рождениях, смертях.

По словам Хоруженко, имея такие данные, «нечистые на руку люди» могут их легко использовать в своих целях, поскольку проверить подлинность документов в связи с тем, что реестр утрачен, фактически невозможно.

В то же время, УНИАН передано открытое обращение коллектива государственного предприятия «Информационный центр» Министерства юстиции Украины, отвечающего за работу Единых и Государственных реестров Украины.

В нем отмечается, что «с 1 октября 2013 года робота всех реестров Министерства юстиции была прекращена». В письме Хоруженко «от имени трудового коллектива Госинформюста» официально сообщает, что «произошла не просто хакерская атака, а рейдерский захват государственных реестров - то есть всей конфиденциальной информации о гражданах Украины неизвестными лицами».

Как говорится в обращении, 23 сентября 2013 года был назначен новый руководитель Госинформюста – Леонид Богданов. По мнению авторов письма, «именно непрофессиональные и халатные действия нового «руководства» привели к остановке работы всех реестров Минюста с 1 октября 2013 года».

Как отмечается, «одним из первых указаний нового руководства было копирование всей информации баз данных – то есть конфиденциальной информации обо всех гражданах Украины».

«В первый же день пребывания в должности Богданов Л.В. привел с собой группу посторонних лиц и заставил работников Госинформюста обеспечить этих лиц всей информацией о деятельности предприятия, в том числе - предоставить им доступ во все помещения, в частности, в серверные комнаты. С 1 октября в серверной комнате государственного предприятия находилась целая группа посторонних людей, не являвшихся работниками предприятия. По имеющейся информации, они безуспешно пытались сломать Bios и программное обеспечение на одном из серверов, сорвали пломбы, но не смогли преодолеть систему защиты. По указанию Богданова неизвестные лица, которые назвались якобы сотрудниками СБУ, начали проводить допросы работников предприятия, выясняя, как получить доступ к конфиденциальной информации, содержащейся в реестрах. К работникам, которые отказывались выполнять эти незаконные распоряжения Богданова, применялись меры психологического давления и угрозы увольнения и дальнейшего уголовного преследования», - отмечают авторы письма.

"Хотим отметить, что смена руководства произошла удивительным образом, что напоминало силовой захват (неизвестные люди с оружием, агрессивное поведение по отношению к работникам, блокирование помещений). Возможно, объяснением таких наглых, но непрофессиональных действий может быть то, что в качестве руководителя службы безопасности Богданов привел на предприятие известного рейдера, который специализируется на захвате квартир граждан и преступлениях в сфере недвижимости», - отмечается в обращении.

«О какой безопасности Единых и Государственных реестров информационной сети Министерства юстиции Украины можно говорить, когда доступ к информации о гражданах и их правах, о частной собственности получают посторонние лица, не имеющие на это никаких полномочий? Мы не удивимся, если завтра на Петровке можно будет приобрести базы данных Минюста, что до настоящего времени было невозможно. Не будем даже предполагать другие последствия наличия информации из государственных баз данных у неизвестных лиц», - отмечает коллектив Госинформюста.

Как отмечается, «коллектив предприятия в такой ситуации не может согласованно выполнять свою работу, от которой зависит дальнейшая судьба реестров и конфиденциальных данных о гражданах Украины. Работники запуганы пребыванием на предприятии неизвестных лиц подозрительной внешности, которые допрашивают их и применяют угрозы».

Авторы обращения просят средства массовой информации, народных депутатов Украины, Кабинет министров и Президента Украины «не допустить рейдерства на таком высоком государственном уровне! Неужели захват государственного предприятия Министерства юстиции Украины может остаться незамеченным?».

Авторы обращения просят руководство государства вмешаться в ситуацию и обеспечить нормальное и стабильное функционирование государственного предприятия “Информационный центр” Министерства юстиции Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Генеральная прокуратура Украины сообщила, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей Министерства юстиции, что привело к прекращению функционирования 12 Государственных и Единых реестров информационной сети.

По данным ГПУ, установлено, что в результате остановки функционирования Государственных реестров была нарушена работа государственных органов, причинен значительный имущественный вред, как государственному бюджету, так и гражданам Украины, которые не смогли заключить договоры купли-продажи, получить доверенности, зарегистрировать свои вещные права и др.

Министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что 3 октября Единые и Государственные реестры заработают в обычном режиме, а лица, которые вмешались в работу компьютерной сети министерства, вскоре предстанут перед судом.

По словам Лукаш, 1 октября в связи с техническими проблемами, возникшими при ведении реестров информационной сети Минюста, которое осуществляется государственным предприятием «Информационный центр» Минюста, стал невозможным доступ к реестрам, обеспечивающим деятельность Государственной регистрационной службы Украины, Государственной исполнительной службы Украины, органов юстиции и нотариусов.

По предварительной информации, предоставленной государственным предприятием «Информационный центр» Минюста, произошел сбой программного обеспечения, которое было разработано ООО «Арт-Мастер» и ООО «3-Т», в результате чего была заблокирована деятельность всех пользователей, использующих указанные реестры. Физические и юридические лица были лишены возможности реализовать свои конституционные права и свободы, отметила Лукаш.

«Подробный осмотр программного обеспечения и анализ ситуации засвидетельствовал, что произошло несанкционированное вмешательство в работу компьютерного оборудования, автоматизированных систем и компьютерных сетей Министерства юстиции, что привело к блокированию информации и нарушению установленного порядка ее маршрутизации», - отметила министр.

На данный момент специалистами государственного предприятия «Информационный центр» Минюста принимаются круглосуточные меры по безотлагательному восстановлению работы реестров. Качество и полнота реестров не пострадали, и, по оценкам экспертов, уже 3 октября реестры должны заработать в обычном режиме, отмечали в министерстве.