Министр юстиции уверяет, что посторонние лица не имели доступа к госреестрам

Государственные реестры «не пострадали и невредимы», поскольку никакие посторонние лица не имели к ним доступа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Она отметила, что вследствие несанкционированного вмешательства в сеть реестров была остановлена маршрутизация этих реестров.

“Сами же реестры не пострадали, невредимы и никакие посторонние лица к ним не прикоснулись, были повреждены только маршруты”, - сказала министр.

Лукаш отметила, что сотрудники государственного предприятия «Информационный центр» Министерства юстиции Украины (Госинформюста) работают в круглосуточном режиме, чтобы решить этот вопрос, и на сегодняшний день уже возобновлена работа, в частности, реестра доверенностей, реестра исполнительных действий и бесплатно разработана программа, которая ежеминутно направляется с сайтов Госинформюста и Минюста нотариусам, сотрудникам исполнительных служб, чтобы наладить работу государственных реестров.

По словам Лукаш, на сегодняшний день уже работает 75% реестров.

Она также отметила, что никто не может отказать гражданам в регистрации браков, фактов смерти и тому подобное, поскольку в соответствии с законодательством даже временная остановка работы реестров не освобождает сотрудника от обязанности в бумажном варианте решить все вопросы.

Министр также прокомментировала информацию коллектива Госинформюста, которая появилась в СМИ, по поводу захвата предприятия.

“Мне очень не хотелось об этом говорить, но дело в том, что в результате аудита этого предприятия, который я начала два месяца тому назад и который находится в правоохранительных органах, была выяснена причастность определенного ряда бизнесменов и должностных лиц к действиям, содержащим признаки уголовных преступлений, и несколько недель тому назад эти материалы в законном порядке были переданы в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины. Сейчас ведутся следственные действия... В связи с тем, что результаты аудита были очень неутешительными для тех, кто занимался освоением государственных средств очень наглым образом, то часть из них, имея доступ и все возможности влиять на маршруты реестров, несколько суток тому назад сделала то, что сделала. И результаты последних следственных действий подтвердили, что в кабинетах должностных лиц найдены схемы повреждения маршрутов и доступов к реестрам”, - заявила Лукаш.

Она также выразила убеждение, что в ближайшее время граждане Украины будут пользоваться всеми государственными реестрами.

“Все виновные будут наказаны, все схемы будут разрушены... Что это за сотрудники, заявления которых мы видим в СМИ, я не знаю. Я думаю, что это сообщники, потому что на сегодняшний день сотрудники не спят уже третьи сутки и по всем регионам Украины раздают и пересылают программы. Вот чем занимаются сотрудники Госинформюста ”, - сказала министр.

Как сообщал УНИАН, 3 октября заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Вадим Хоруженко в комментарии УНИАН заявил о рейдерском захвате государственных реестров.

По словам Хоруженко, речь идет о 18 потерянных госреестрах, среди которых одним из основных является реестр прав собственности на недвижимость, кроме того, данные о браках, рождении, смерти.

По словам Хоруженко, имея такие данные, «нечистые на руку люди» могут их легко использовать в своих целях, поскольку проверить подлинность документов из-за утерянного реестра фактически невозможно.

В открытом обращении «Информационного центра» отмечается, что «с 1 октября 2013 года робота всех реестров Министерства юстиции была прекращена».

В письме Хоруженко «от имени трудового коллектива Госинформюста» официально сообщает, что «состоялась не просто хакерская атака, а рейдерский захват государственных реестров - то есть, всей конфиденциальной информации о гражданах Украины неизвестными лицами».