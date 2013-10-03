Янукович: евроинтеграция Украины не помешает сотрудничеству с Россией и странами ТС

Евроинтеграционные устремления Украины не станут на пути сотрудничества с Россией и другими странами Таможенного союза, подчеркивает Президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал журналистам в Кировограде.

«Несмотря на наши далеко идущие планы на европейскую интеграцию, мы ни в коем случае не планируем разрыва наших отношений с нашими традиционными партнерами - с Россией, странами Таможенного союза», - подчеркнул Янукович.

По словам Президента, строительство завода ядерного топлива в Кировоградской области, которое ведется в партнерстве с Россией, будет продолжено. «Я убежден, что это будет выгодно Украине и России», - сказал Янукович.

Он отметил, что Украина в сотрудничестве с другими странами руководствуется национальными интересами. «Мы будем отстаивать свои национальные интересы, и каждая страна, с которой бы мы ни работали, где бы она географически ни была расположена, она также будет думать о своих национальных интересах. Но когда мы видим эффект синергии, когда от нашего объединения мы будем видеть выгоду - мы всегда будем объединяться. Это правило, которое существовало и в прошлом, и оно будет в будущем действовать», - подчеркнул Янукович.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 18 сентября одобрило проект соглашения с Евросоюзом об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

19 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина не сможет одновременно быть ассоциированным членом ЕС и участвовать в Таможенном союзе.

В этой связи страны Таможенного союза, в частности Россия, заявили о возможных сложностях, с которыми столкнутся украинские производители, продукция которых перестанет отвечать нормам и стандартам ТС.

О том, что Россия может поставить вопрос об отмене режима свободной торговли с Украиной после подписания ею Соглашения с ЕС об ассоциации, частью которого является положение о зоне свободной торговли, заявлял ранее советник президента РФ Сергей Глазьев.