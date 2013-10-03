"Вышеградская группа" поддерживает Соглашение между ЕС и Украиной

Страны Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия) поддерживают подписание Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной в ноябре на вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел Чешской Республики, Венгрии, Польши и Словакии, которое опубликовано на сайте МИД Венгрии.

Главы МИД, в частности, выразили свою признательность решимости стран «Восточного партнерства» - Грузии, Молдовы и Украины, - “которые, несмотря на некоторые внутренние проблемы, развиваются в процессе реализации политических, социальных и экономических реформ”.

"Вышеградская группа" приветствует европейский выбор и устремления этих стран”, - отмечается в сообщении.

Что касается Украины, страны «Вышеградской группы», обратили внимание на серьезный прогресс, достигнутый в процессе реформ с декабря 2012 года. Министры приветствуют тот факт, что европейская интеграция является общим стремлением украинского руководства, оппозиции и гражданского общества.

“Страны Вышеградской группы разделяют мнение, что в процессе реализации Соглашения об ассоциации, включая всеобъемлющую зону свободной торговли, Украина не только сделает существенный шаг на пути к выполнению своих европейских устремлений, но также будет способствовать укреплению устойчивой демократии и активизации в процессе модернизации экономики”, - сказано в заявлении.

Страны «Вышеградской группы» также обязались работать вместе с Украиной для того, “чтобы использовать весь потенциал «Восточного партнерства» и создать необходимые политические условия для подписания Соглашения об ассоциации.

В то же время на этом заключительном этапе подготовки саммита в Вильнюсе, министры ожидают, что “правительство Украины активизируют усилия для принятия законодательства о реформировании функционирования прокуратуры, улучшения избирательного законодательства и решения проблемы избирательного правосудия”.

Страны «Вышеградской группы» убеждены, что “ЕС и Украина должны воспользоваться исторической возможностью в Вильнюсе” для подписания Соглашения об ассоциации.

Министры подчеркнули, что подписание Украиной и ЕС Соглашения об ассоциации “не направлено против интересов третьих стран”.