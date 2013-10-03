Украина и Россия 28-29 октября проведут очередные переговоры по экономическому сотрудничеству

28-29 октября в Ростове-на-Дону пройдет заседание Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД России по итогам состоявшихся в Киеве 2 октября политических консультации статс-секретаря - заместителя МИД РФ Григория Карасина с первым заместителем министра иностранных дел Украины Pусланом Демченко.

«Стороны обсудили график двусторонних мероприятий и встреч на высшем и высоком уровнях, ход подготовки очередного заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества, а также Подкомитета по международному сотрудничеству Российско-Украинской межгосударственной комиссии, который запланирован на 28-29 октября с.г. в Ростове-на-Дону», - говорится в сообщении. (Подкомитет по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии проводится под председательством глав МИД двух стран – УНИАН).

Отмечается, что были рассмотрены основные вопросы российско-украинского сотрудничества, ряд актуальных международных и региональных проблем.

При рассмотрении вопросов, связанных с пребыванием Черноморского Флота Российской Федерации на территории Украины, была констатирована необходимость дальнейшей активизации работы по совершенствованию договорно-правовой базы, регламентирующей пребывание российского флота на украинской территории.

Также стороны обменялись мнениями о состоянии переговорного процесса по разграничению морских пространств в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.

Констатирован высокий уровень сотрудничества в консульско-правовой сфере, в частности в эвакуации граждан двух стран из Сирии и других нестабильных регионов Ближнего Востока.

Кроме этого, были обсуждены перспективы взаимодействия России и Украины в культурно-гуманитарной сфере. Было отмечено, что практически согласован проект Плана совместных мероприятий по празднованию в 2014 году 200-летия со дня рождения Т.Г.Шевченко.

С российской стороны была высказана признательность украинской стороне за ее готовность оказать гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке.

«Стороны подтвердили свою готовность и в дальнейшем оказывать содействие деятельности украинских общественных организаций Российской Федерации и российских общественных организаций Украины», - говорится в сообщении.

Также был проведен обстоятельный обмен мнениями по проблематике приднестровского урегулирования, ситуации на Кавказе.

Достигнута договоренность продолжить на регулярной основе консультации между внешнеполитическими ведомствами России и Украины с целью обеспечения эффективной координации усилий в решении задач двустороннего сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия.