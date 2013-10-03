Анонс на 4 октября

* Состоится церемония принесения Присяги на верность Украинскому народу курсантами Национальной академии внутренних дел.

* Министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк посетит постоянно действующую сельскохозяйственную ярмарку в Печерском районе Киева. Министр ознакомится с ценовой ситуацией на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, пообщается с производителями и фермерами из разных регионов Украины, ответит на вопросы журналистов.

* Пресс-конференция на тему: «Почему продолжают неуклонно дорожать овощи и фрукты на наших прилавках?». Участники: председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Иван Томич, аналитик консалтингового агентства «ААА» Мария Колесник.

* Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул откроет новый терминал D в международном аэропорту «Киев» (Жуляны).

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