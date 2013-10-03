Путин: Россия будет расширять свое присутствие в Арктике

Россия восстановила на Новосибирских островах военную базу, главная задача которой - обеспечение безопасности судоходства по Северному морскому пути (СМП), заявил президент Владимир Путин на встрече с активом "Единой России", сообщают Вести Экономика.

Путин напомнил, что базу закрыли в 1994 году. "Сейчас там идет работа. Это большая, довольно сложная операция. Четыре ледокола сопровождали эту группировку, где-то 17 судов сопровождения, еще несколько крупных судов. Там осталась большая группа российских военнослужащих, которые восстанавливают инфраструктуру, в том числе аэропорт", - отметил президент.

"Современные технологии позволяют нам развернуть там полноценный военный городок, который будет выполнять сразу несколько функций. Там будут находиться не только военнослужащие по прямому своему предназначению. Там будут работать метеорологи, сотрудники МЧС, которые все вместе должны будут обеспечить безопасное использование Севморпути", - подчеркнул Путин.

"Мы будем идти по пути расширения нашего присутствия в Арктике, при этом необходимо бережным образом относиться к уязвимой арктической природе", - отметил он.

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Арктика была и останется неотъемлемой частью России, и предложения отдать Арктику под управление международного сообщества - глупость. "Арктика - неотъемлемая часть Российской Федерации, находящаяся под нашим суверенитетом в течение нескольких веков. Так оно и будет оставаться во все последующие времена", - заявил Путин.