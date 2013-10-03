ТОП-10 (3 октября)

Итальянская Unicredit рассматривает возможность продажи банка в Украине

«Укрсоцбанк» не подтвердил информацию о своей продаже

Азаров: адаптация украинских техрегламентов к требованиям ЕС обойдется в 165 млрд евро

Первичный дефицит госбюджета Украины вырос вдвое

Украина стала ассоциированным членом Европейской организации ядерных исследований

«Энергорынок» привлек кредит у «Ощадбанка» на 500 млн грн

Янукович подписал закон о расширении полномочий Счетной палаты

В Украине сократились продажи новых легковых авто

Итальянская Eni планирует добывать сланцевый газ в Волынской области

Янукович: Украина вышла на завершающий этап земельной реформы

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Итальянская Unicredit рассматривает возможность продажи банка в Украине

Варшава. Итальянская банковская группа Unicredit рассматривает возможность продажи "Юникредит Банка" в Украине, но пока не приняла окончательного решения.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на заявление исполнительного директора Unicredit Федерико Гидзони.

Исполнительный директор, комментируя планы банка в Украине, сказал журналистам: "Мы изучаем рынок, но нелегко выйти из таких стран. Продажа в Казахстане у нас заняла два года".

Представители пресс-службы банка не были доступны для немедленного комментария и пока не ответили на письменный запрос УНИАН.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года стало известно, что польский банк Pekao S.A. продал принадлежащий ему банк "Юникредит Банк" в Украине своему главному акционеру – итальянской Unicredit за 166,3 млн долл.

Pekao на конец прошлого года оценивал активы своего банка в Украине в 720 млн долл., что на 18% меньше, чем годом ранее, а обязательства – в 270 млн долл., что на 10% меньше.

В прошлом году "Юникредит Банк" сократил чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 37% - до 11 млн долл. при снижении выручки на 15% - до 58 млн долл. (по курсу 1USD = 3,3PLN).

Согласно отчету Pekao, в первой половине текущего года "Юникредит Банк" сократил чистую прибыль более чем в 2 раза - до 2,8 млн долл. на фоне падения операционной выручки на 16% - до 21,4 млн долл.

Активы банка на конец июня текущего года составили 730 млн долл. при обязательствах в 330 млн долл.

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«Укрсоцбанк» не подтвердил информацию о своей продаже

Дочерний банк итальянской банковской группы Unicredit - «Укрсоцбанк» не подтвердил информацию о продаже дочерних банков группы в Украине.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрсоцбанка».

«Ссылаясь на цитату Федерико Гидзони, главного исполнительного директора группы UniCredit, о том, что группа проводит оценку рынка, хотим отметить, что для бизнеса любого банка подобная оценка – абсолютно нормальный процесс. Рыночная ситуация любой страны время от времени проходит тщательную оценку с целью улучшения выбранной стратегии”, - говорится в сообщении.

Поскольку, как отмечает пресс-служба, в настоящий момент два украинских банка, которые относятся к группе, находятся в процессе слияния, вполне логично, что рынок анализируется как никогда детально. “Важно понимать, как объединенный банк будет развиваться и какую нишу займет”, - отмечается в сообщении.

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Азаров: адаптация украинских техрегламентов к требованиям ЕС обойдется в 165 млрд евро

Адаптация украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза обойдется Украине в течение 10 лет в 165 млрд евро.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время встречи с делегацией политической группы Европарламента "Альянс либералов и демократов из Совета Европы", сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

"Соглашение об ассоциации всеобъемлющее и достаточно сложное для Украины. Например, адаптация технических регламентов для Украины в течение 10 лет потребует приблизительно 165 миллиардов евро. Это огромная работа. Нам нужно будет перестроить всю нашу экономику на новые для нас стандарты", - сказал Азаров.

Депутаты ЕП, в свою очередь, отметили, что Вильнюсский саммит является уникальной возможностью для интеграции Украины в ЕС.

"Вильнюсский саммит для нас всех – это уникальная возможность", - сказала евродепутат Анеми Нейтс-Уйттебрук.

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Первичный дефицит госбюджета Украины вырос вдвое

Первичный дефицит государственного бюджета Украины, за исключением расходов на обслуживание госдолга, в январе-июле 2013 года составил 1,3% ВВП, что практически в 2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года (0,7% ВВП).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«За первое полугодие дефицит бюджета составил 28 млрд грн, или 4,3% ВВП. Первичный дефицит (за исключением расходов на обслуживание долга) в январе-июле составил 1,3% ВВП (0,7% в январе-июле 2012 года)», - говорится в сообщении регулятора.

По оценкам Национального банка, фискальная политика в текущем году была более мягкой по сравнению с предыдущим годом. «Такой показатель (рост дефицита госбюджета — УНИАН) частично обусловлен низкими темпами роста налоговых поступлений (вследствие определенного охлаждения экономической активности), в то время как расходы росли достаточно высокими темпами», - отмечается в сообщении НБУ. По информации Нацбанка, рост доходов бюджета за январь-июль по сравнению с предыдущим годом составил 2,7%, при этом расходы за указанный период выросли на 9,5%.

Также сообщается, что государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-июль 2013 года по сравнения с началом года вырос на 7,3% - до 553,3 млрд грн (545,1 млрд грн по состоянию на конец II квартала). «Такая динамика госдолга определялась ростом непосредственно государственного долга, который за период вырос на 47,9 млрд грн (40 млрд грн за первое полугодие), или же до 30,8% ВВП. В то же время, гарантированный государством долг снизился на 10,1 млрд грн по сравнению с началом года за счет его внешней составляющей», - говорится в сообщении Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие 2013 года по сравнению с также дефицитом по итогам первого полугодия 2012 года вырос в 3,4 раза — до 22,746 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе 2013 года составил 34,753 млрд грн, что в 2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 16,655 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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Украина стала ассоциированным членом Европейской организации ядерных исследований

Сегодня Украина и Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) заключили соглашение о предоставлении нашему государству статуса ассоциированного члена в ЦЕРН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации, от Украины соглашение подписал вице-премьер-министр Константин Грищенко.

По словам председателя Госинформнауки Владимира Семиноженко, подписание соглашения с ЦЕРН – это первый этап на пути получения Украиной статуса ассоциированного члена в Европейском Союзе.

Как сказал Семиноженко, украинские физики хорошо известны в ЦЕРН благодаря успешному участию в ряде направлений, а в последние годы - в рамках проекта Большого адронного коллайдера (БАК). Он добавил, что в настоящее время в ЦЕРН работают 47 украинских научных работников.

***CERN (ЦЕРН, от фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, Европейский совет по ядерным исследованиям) - ведущая межправительственная организация, международный исследовательский центр европейского сообщества, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Расположена в предместье Женевы, на границе Швейцарии и Франции. Официальным днем рождения ЦЕРН считается 29 сентября 1954 года, когда 12 стран ратифицировали соглашение о ее основании.

Сотрудничество Украины и ЦЕРН осуществляется с 1993 года в соответствии с положениями соглашения о дальнейшем развитии научного и технического сотрудничества в области физики высоких энергий от 2 апреля 1993 года (без получения Украиной членства или иного юридического статуса в этой организации).

В марте в выполнение распоряжения Кабинета министров от 21 февраля 2011 года № 151 была подписана совместная декларация Кабинета министров и ЦЕРН о научно-техническом сотрудничестве, в котором выражено намерение правительства Украины присоединиться к ЦЕРН со статусом ассоциированного члена. Официальную заявку на прохождение процедуры соответствия критериям ассоциированного члена ЦЕРН Украина подала на рассмотрение Совета ЦЕРН в конце 2011 года.

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«Энергорынок» привлек кредит у «Ощадбанка» на 500 млн грн

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, привлекло кредит у «Ощадбанка» на сумму 500 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства привлекаются сроком на 1 год.

Как сообщал УНИАН, 26 июля текущего года госпредприятие «Энергорынок» сообщило о привлечении у «Ощадбанка» две кредитных линии на общую сумму 700 млн грн.

Кабинет министров разрешил «Энергорынку» осуществить закрытый выпуск пятилетних облигаций на сумму 1,5 млрд грн сверх утвержденного показателя сметы на 2013 год.

Чистый доход компании от реализации продукции за первые шесть месяцев 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 41,556 млрд грн с 40,953 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

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Янукович подписал закон о расширении полномочий Счетной палаты

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон №586-VII «О внесении изменений в статью 98 Конституции Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в статью 98 Конституции Украины», внесенный Президентом.

Законом изложена в новой редакции статья 98. Изменениями предусмотрено, что «контроль от имени Верховной Рады Украины за поступлением средств в государственный бюджет Украины и их использованием осуществляет Счетная палата». Организация, полномочия и порядок деятельности Счетной палаты определяются законом.

В пояснительной записке к закону говорится, что целью документа является расширение компетенции Счетной палаты в части наделения ее полномочиями по осуществлению контроля за поступлениями в госбюджет. В настоящее время Основной Закон предусматривает осуществление Счетной палатой контроля лишь за использованием средств госбюджета, оставляя вне этого контроля доходную часть бюджета, выполнение которой является неотъемлемой составляющей бюджетного процесса.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак подтвердил на заседании парламента, что лидеры фракций достигли договоренности по поводу того, что в состав Счетной палаты будут избраны представители всех фракций.

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В Украине сократились продажи новых легковых авто

В Украине в январе-сентябре 2013 года продажи новых легковых автомобилей по сравнению с 9 месяцами прошлого года сократились на 3,6% - до 164,8 тыс. штук, сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

«Отрицательный результат был в основном сформирован за период с мая по июль, когда рынок остывал от апрельского рывка, подогретого информационной компанией, связанной с введением временных спецпошлин на новые легковые малолитражные авто», - объясняет ассоциация в сообщении.

По данным «Укравтопрома», в январе-сентябре 2013 года продажа новых легковых автомобилей охватила 96% первичного рынка этого вида транспорта и 58% первичных продаж всех видов автотранспортных средств.

Согласно сообщению, наибольшим спросом в течение отчетного периода на украинском рынке новых легковых автомобилей пользовались автомобили марки Hyundai. При этом за 9 месяцев 2013 года по сравнению с январем-сентябрем прошлого года было зарегистрировано на 11% меньше продаж автомобиля этого бренда — 14,9 тыс.

Вторым по количеству проданных новых легковых автомобилей на внутреннем рынке стал отечественный бренд – ЗАЗ. Его продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 2% - до 12,9 тыс. автомобилей.

За 9 месяцев 2013 года объемы продаж автомобилей китайского бренда Geely, который благодаря возобновлению производства в Украине по популярности занял третье место, превысили аналогичный прошлогодний показатель на 44% и составили 11,8 тыс. автомобилей.

Кроме того, ассоциация сообщила, что бренд Toyota за 9 месяцев 2013 года по сравнению с январем-сентябрем 2012 года снизил продажи на 1,4% - до 11,4 тыс. штук, а бренд Kia сократил продажи на 8% - до 10,95 тыс. авто.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в августе 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,1% - до 22,195 тыс. штук.

Продажи новых автомобилей в Украине в 2012 году снизились, впервые за последние три года, на 1,5% - до 217,403 тыс. единиц.

14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Введение в стране утилизационного сбора, по данным информационно-аналитической группы Auto-Consulting, привело к увеличению автомобильного рынка Украины в июле по сравнению с маем текущего года на 18%.

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Итальянская Eni планирует добывать сланцевый газ в Волынской области

Итальянская нефтегазовая компания Eni, которая в октябре прошлого года приобрела 50,01% акций компании «Захидгазинвест» у британской Cadogan Petroleum Plc и НАК "Надра Украины", планирует заняться добычей сланцевого газа в Волынской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Волынской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, председатель Волынской ОГА Борис Климчук сегодня встретился с представителями делегации «Захидгазинвеста», которая владеет девятью лицензиями на разработку месторождений газа в Украине.

В состав делегации, как отмечается в сообщении, входили: генеральный директор компании «Захидгазинвест» Стефано Санти, представитель компании «Эни Юкрейн Холдингс Б.В.» Бруно Манджони и представитель компании «Кадоган Юкрейн Холдингс Лимитед» Константин Красовский.

«Цель их визита - презентация деятельности ООО «Захидгазинвест» и обсуждение возможностей разработки месторождений сланцевого газа на Волыни», - говорится в сообщении.

Также пресс-служба отмечает, что сейчас «Захидгазинвест» исследует участок в Иваничевском районе и просит содействия в осуществлении ряда лабораторных исследований для изучения экологического состояния региона.

«Стороны обсудили вопрос о принятии всех необходимых процедур и документов для реализации этого проекта. При хорошей организации и должной подготовке работы по разведке залежей сланца могут начаться уже летом 2014 года. Сейчас они уже идут в Луганской, Донецкой и Ивано-Франковской областях», - сказано в сообщении пресс-службы Волынской ОГА.

Как сообщал УНИАН, итальянская нефтегазовая компания Eni подала заявку на разработку углеводородов на мелководных участках шельфа в Украине.

В октябре 2012 года Eni завершила сделку по приобретению 50,01% акций компании «Захидгазинвест» у британской Cadogan Petroleum Plc и НАК "Надра Украины".

Eni получила контрольный пакет «Захидгазинвеста» от участников совместной деятельности и должна обеспечить финансирование программы первичной разведки. После подписания договора Cadogan оставила за собой право собственности на 15% «Захидгазинвеста».

В настоящий момент «Захидгазинвест» владеет правом пользования недрами на девяти лицензионных участках сланцевого газа Львовского бассейна, площадь которых составляет около 3800 квадратных километров.

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Янукович: Украина вышла на завершающий этап земельной реформы

Украина вышла на завершающий этап земельной реформы, суть которого заключается в введении земель сельскохозяйственного назначения в экономический оборот и законодательном регулировании рынка земли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича, об этом он заявил на открытии Международного инвестиционного форума в Кировограде.

По словам Президента, это должно обеспечить решение ряда проблем, главными из которых являются устранение из сферы земельных отношений недобросовестных схем, ограничения концентрации земли в частной собственности и в хозяйственном обороте на основе аренды, остановки монополизации агрохолдингов, защита здоровой конкуренции.

«Принятый Закон «О государственном земельном кадастре» положил начало созданию современной автоматизированной системы кадастра, которая станет инструментом гарантирования прав владельцев и землепользователей», - подчеркнул Президент.

По его словам, построение кадастровой компьютерной системы позволяет существенно сократить сроки проведения операций с землей, значительно снизить уровень коррупции, уменьшить расходы граждан, повысить гарантии прав собственности на землю.

«Нам нужно завершить земельную реформу, которая продолжается уже больше 20 лет. Наша позиция является последовательной - чтобы достичь максимально эффективного использования агропотенциала, земля в Украине должна стать товаром», - подчеркнул Янукович.

По словам Президента, новое земельное законодательство призвано не только регламентировать рыночные земельные отношения, но и направить их на экономическое и социальное развитие села.

Глава государства выразил убеждение, что принятие Закона «О почвах и их плодородии» будет способствовать обеспечению сбалансированного рационального землепользования, а также повышению плодородия украинских черноземов.

Справка УНИАН. С 1 января 2013 года за выдачу документов на землю отвечают Центр Государственного земельного кадастра и Госземагентство. При этом право собственности и другие права на землю регистрируют государственные кадастровые регистраторы в районах и городах областного значения.

В Национальной кадастровой системе (Госземкадастр) Украины с начала 2013 года зарегистрировано 840 тыс. земельных участков.

По данным Госземагентства, только в августе текущего года было зарегистрировано более 104 тыс. земучастков и 39,5 тыс. выписок из Госземкадастра.

УНИАН