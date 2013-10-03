Представитель ЕС: негативные прогнозы об ассоциации - это "предмет фантазий"

Все негативные прогнозы о возможном экономическом крахе Украины в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом являются плодом необоснованных фантазий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил первый советник, руководитель секции экономического, регионального и социального развития Представительства Европейского Союза в Украине Хосе Роман Леон Лора.

«Все негативные прогнозы – это предмет фантазий. Серьезные научные исследования не показывают катастрофического эффекта от ассоциации - нет и быть не может. Если этого не случилось в Польше или Чехии или Словакии – почему это должно случиться в Украине?», - сказал Лора.

Он подчеркнул, что Украина не является полигоном для экспериментов. «Эта модель опробована во многих странах, и мы уверены, что Украина и украинские власти способны продолжать и успешно ее реализовывать», - сказал дипломат.

По его мнению, тот факт, что украинские производители будут переходить на европейские стандарты, окажется существенным позитивом для Украины. «Мы часто забываем то, что, переходя на европейские стандарты, украинская промышленность автоматически переходит на мировые стандарты. То есть экспорт в ЕС автоматически означает экспорт в остальной мир», - подчеркнул Лора.

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Как сообщал УНИАН, ранее в сентябре помощник Президента России Сергей Глазьев утверждал, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС означает дефолт для Украины, предотвращение которого потребует от Европейского Союза не менее 35 млрд долл.

Вместе с тем, премьер-министр Николай Азаров подчеркнул, что адаптация украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза обойдется Украине в течение 10 лет в 165 млрд евро.

В свою очередь глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбински утверждал, что прогнозы о возможном крахе украинской экономики и о дефолте в случае подписания и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС во многом преувеличены и высказываются людьми, которые опасаются успеха в процессе ассоциации Украины с ЕС. По его мнению, в перспективе ассоциация с ЕС позволит увеличить ВВП Украины в среднем на 6%, а ежегодная экономия украинских экспортеров на уплате пошлин составит порядка 750 млн евро в год.