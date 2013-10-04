Мужчина подорвал себя на границе Украины с РФ, ранены двое пограничников

4 октября в пункте пропуска «Бачевск» Сумской области нарушитель границы подорвал себя и двух пограничников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Нарушитель погиб, пограничники в тяжелом состоянии госпитализированы, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 4 октября в 00.15 в международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» (Сумская область, украинско-российский участок границы) на въезд в Украину из России прибыл микроавтобус марки «Мерседес» молдавской регистрации с 4 пассажирами – гражданами Молдовы.

Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили еще один мужчину, который прятался в салоне. Предварительно установлено, что таким именно образом он беспрепятственно пересек российский пункт пропуска «Троебортное».

Для дополнительной проверки задержанный был переведен в кабину паспортного контроля, где он предоставил пограничнику паспорт гражданина России. В ходе проверки документа было установлено, что он ему не принадлежит, отмечается в сообщении.

«В 00.44 во время проведения собеседования задержанный гражданин осуществил подрыв себя неизвестным взрывным устройством, во время которого погиб и были ранены два пограничника: старший прапорщик Николай Усок и старшина Руслан Божок», - проинформировали в пограничном ведомстве.

Раненные сотрудники ГПСУ в 01.15 направлены каретой скорой помощи в районную больницу г. Глухов. Состояние их здоровья тяжелое.

«Из Центрального клинического госпиталя ГПСУ направлен реамобиль с опытными врачами. Семьям раненных пограничников оказывается всевозможная помощь», - заверили также в пресс-службе.

На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа прокуратуры, МВД, СБУ и ГПСУ.

Украинско-российский участок переведен на режим усиленной охраны границы.

В настоящее время временно прекращен пропуск лиц и транспортных средств через пункт пропуска «Бачевск», сотрудники ГАИ Сумской области осуществляют их перенаправление на соседние пункты пропуска. Проинформирована российская сторона.

Председатель Госпогранслужбы Николай Литвин ночью прибыл на место происшествия.