Пункт пропуска «Бачевск», где мужчина подорвал себя, возобновил работу

В 8.00 международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» (Сумская область, украинско-российский участок границы), где сегодня ночью нарушитель государственной границы подорвал себя и ранил двух украинских пограничников, возобновил свою работу по пропуску транспортных средств и граждан в обычном режиме.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, совместная следственно-оперативная группа прокуратуры, МВД, СБУ и ГПСУ продолжает работать на месте чрезвычайного происшествия.

Как сообщал УНИАН, по данным ГПСУ, сегодня в 00.15 в международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» на въезд в Украину из России прибыл микроавтобус марки «Мерседес» молдавской регистрации с 4 пассажирами – гражданами Молдовы.

Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили еще одного мужчину, который прятался в салоне. Для дополнительной проверки задержанный был переведен в кабину паспортного контроля, где он предоставил пограничнику паспорт гражданина России. В ходе проверки документа было установлено, что он ему не принадлежит, отмечается в сообщении.

В 00.44 во время проведения собеседования задержанный осуществил подрыв себя неизвестным взрывным устройством, во время которого погиб и были ранены два пограничника. Они в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Украинско-российский участок границы был переведен на режим усиленной охраны.