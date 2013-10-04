Янукович надеется, что соглашение с ЕС ратифицируют нынешним составом Европарламента

Президент Украины Виктор Янукович надеется, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет ратифицировано нынешним составом Европарламента, полномочия которого заканчиваются в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с делегацией политической группы Европейского парламента «Альянс либералов и демократов ради Европы» сегодня в Киеве.

Янукович подчеркнул, что для Украины очень важными являются контакты с Европарламентом.

«Практически мы осознаем, что тот механизм отношений, который строится в последнее время между Украиной и ЕС, много в чем будет зависеть от позиции Европарламента. Те политические отношения, которые у нас в последнее время… дают нам оптимизм, и такой диалог крайне необходим. Мы также понимаем, что в резолюции, которая сегодня готовится Европарламентом, важно, чтобы в ней отражалась позиция Европарламента относительно подписания и применения Соглашения об ассоциации. Мы также надеемся, что именно этот парламент, который будет иметь полномочия еще до 2014 года, примет участие в ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. У нас есть оптимизм, что именно этот состав Европейского парламента осуществит этот исторический шаг вместе с Украиной», - отметил глава государства.

В свою очередь представители делегации Европарламента отметили прогресс Украины в выполнении условий Евросоюза.

«В Украине действительно происходят позитивные изменения, причем не только в сфере экономики и политики, но и в избирательном законодательстве», - сказала координатор политической группы «Альянс либералов и демократов ради Европы» Аннеми Нейтс-Уйттебрук.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 18 сентября одобрило проект Соглашения с Евросоюзом об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.