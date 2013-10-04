Янукович назначил Рената Кузьмина заместителем секретаря СНБО

Президент Украины Виктор Янукович своим Указом назначил первого заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Текст Указа от 4 октября 2013 года размещен на официальном сайте Президента Украины.

Напомним, 27 сентября с.г. в СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что якобы первый заместитель генерального прокурора Украины Кузьмин подал рапорт об отставке. Однако в Генеральной прокуратуре Украины отказались комментировать эту информацию.

2 октября во время коллегии по вопросам оптимизации структуры следственно-надзорных подразделений Генеральной прокуратуры Украины было принято решение о реорганизации управлений в ГПУ. В частности, было реорганизовано Главное следственное управление по расследованию особо важных дел ГПУ, которое возглавлял Кузьмин, и образовано Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины. На должность начальника Главного следственного управления ГПУ был назначен Александр Калифицкий.

Справка УНИАН. Ренат Кузьмин родился в городе Донецк 12 июля 1967 года. Учился в Украинской юридической академии (г. Харьков). В 1999 году назначен прокурором г. Макеевка Донецкой области. 2003 год – заместитель прокурора Донецкой области, начальник управления прокуратуры Донецкой области, прокурор г. Киева; 2005 год – старший помощник прокурора Киевской области; заместитель прокурора Киевской области; в 2006 году назначен заместителем генерального прокурора Украины, с 2010 года - первый заместитель генерального прокурора Украины.

Член коллегии Генеральной прокуратуры Украины, член Высшего совета юстиции Украины, член Национального антикоррупционного комитета (Указ Президента Украины от 16 марта 2012 года № 201/2012), член рабочей группы по реформированию прокуратуры и адвокатуры (распоряжение Президента Украины от 22 ноября 2011 года № 362/2011-рп), член рабочей группы по реформированию уголовного судопроизводства (Указ Президента Украины от 17 августа 2010 года № 820/2010).

Доктор юридических наук, профессор нескольких киевских высших учебных заведений.

Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Украины», награжден орденом «За заслуги» II и III степеней, Почетной грамотой Верховной Рады Украины, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Украины», «Благодарность за добросовестную службу в органах прокуратуры» I степени и «Благодарность за долгую безукоризненную службу в органах прокуратуры».