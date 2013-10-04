Кабмин завершил анализ возможных последствий Соглашения с ЕС

Кабинет министров уже завершил экономический анализ всех возможных последствий создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом, и подготовка Украины к вильнюсскому саммиту «Восточного партнерства», во время которого планируется подписание Соглашения об ассоциации и ЗСТ, проходит по четко согласованному с Европейской комиссией плану.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Николай Азаров заявил во время встречи с членами Мониторинговой миссии Европарламента - экс-президентом Польши Александром Квасневским и бывшим Президентом ЕП Петом Коксом.

«Подготовка к ноябрьскому саммиту в Украине проходит в соответствии с теми планами, которые мы согласовали с Еврокомиссией», - сказал глава правительства.

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В свою очередь Кокс проинформировал премьер-министра о графике дальнейшей работы Мониторинговой миссии в Украине.

Как сообщал УНИАН, руководители Мониторинговой миссии Европарламента в Украине Кокс и Квасневский 3 октября посетили экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в центральной клинической больнице «Укрзализницы» в Харькове.

4 октября министр иностранных дел Литвы, которая в настоящее время председательствует в ЕС, Линас Линкявичус отметил, что до саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе остается мало времени, но он надеется, что «мы сможем подписать соглашение с Украиной, хотя еще есть невыполненные обязательства. Времени осталось мало, но это все еще возможно...». На вопрос, что еще Украине нужно сделать, глава МИД Литвы сказал, что «украинцы очень хорошо знают, что нужно сделать. Это реформа избирательного законодательства, это реформа правоохранительной системы - в первую очередь необходимо сделать более независимой генеральную прокуратуру. А также, конечно, вопрос выборочного правосудия, собственно, вопрос бывшего премьер-министра. В Евросоюзе, особенно в ряде европейских столиц, вопрос Тимошенко считают "лакмусовой бумажкой", символом верховенства права. Лучшим выходом из ситуации было бы освободить Тимошенко из заключения, дать ей возможность лечиться. Мы находимся в постоянном контакте по этому поводу. Думаю, это возможно».

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