Укргосреестр отрицает утечку информации из базы данных госреестров

Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр) отрицает утечку информации из базы данных Государственных реестров и заявляет о полном возобновлении их работы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава Укргосреестра Дмитрий Ворона.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что ни одна из баз данных в нашем государстве не попала к другим лицам. Ни в одну из баз данных наших государственных реестров не было внешнего вмешательства. То есть утечки информации с наших баз данных государственных реестров не произошло», - сказал Ворона.

По его словам, проблемы с работой реестров возникли по вине разработчиков программного обеспечения.

«Разработчики программного обеспечения сделали таким образом, что заблокировали работу сервера обновлений при помощи специального ПО. Обеспечение было установлено на этот сервер без разрешения соответствующей системной комплексной защиты технической информации», - сказал глава Укргосреестра, отметив, что из-за этого произошло нарушение связи между сервером по управлению базой данных и пользователями.

Он также сообщил, что правоохранительные органы изучают, кто и каким образом будет за это отвечать.

Вместе с тем, Ворона отметил, что на сегодняшний день все государственные реестры снова работают в полном объеме.

«Мы исправили те проблемы, которые возникли, и сделали резервный непосредственный доступ от потребителей к нашему серверу по управлению базами данных. То есть, сегодня все связи уже восстановлены», - сказал он, уточнив, что все реестры работают на 100%.

Кроме того, глава Укргосреестра рассказал, что оплата услуг разработчиков программного обеспечения госреестров стоила в три раза дороже, чем зарплаты всех сотрудников ГП «Информационный центр» Министерства юстиции.

«Так случилось, что каждый месяц Министерство юстиции выплачивало сумму порядка 10 млн грн разработчикам программного обеспечения, которые непосредственно обеспечивали работу (реестров – УНИАН)», - сказал Ворона, уточнив, что фонд оплаты труда 1 тыс. сотрудников «Информационного центра» Минюста составляет 3 млн грн в месяц.

Также Ворона сообщил, что такое же программное обеспечение, которое использовал «Информационный центр» Минюста, используется и для работы реестров, распорядителем которых является «Информационно-ресурсный центр» Укргосреестра. Поэтому регистрационная служба намерена поменять программное обеспечение и его разработчиков в ближайшее время.

«Мы не можем быть уверенными в адекватном транспортировании между пользователями и нашими базами данных. Именно поэтому сейчас серьезно задумываемся о смене и программного обеспечения, и разработчиков во избежание вероятности любого шантажа или любых сбоев в работе реестров», - сказал Ворона.

«Именно поэтому мы выступаем за то, чтобы государство было собственником всего программного обеспечения по ведению всех госреестров. Сегодня мы решительно настроены на разработку всех необходимых программных продуктов. Мы хотим, чтобы система функционировала бесперебойно и единственным собственником было исключительно государство», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 3 октября заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Вадим Хоруженко в комментарии УНИАН заявил о рейдерском захвате государственных реестров.

По словам Хоруженко, речь идет о 18 утраченных госреестрах, среди которых одним из основных является реестр прав собственности на недвижимость, кроме того, данные о браках, рождении, смертях.

По словам Хоруженко, имея такие данные, «нечистые на руку люди» могут их легко использовать в своих целях, поскольку проверить подлинность документов в связи с утратой реестра фактически невозможно.

В открытом обращении «Информационного центра» отмечается, что «с 1 октября 2013 года работа всех реестров Министерства юстиции была прекращена».

Вместе с тем, в тот же день министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что государственные реестры «не пострадали и являются невредимыми», поскольку никакие посторонние лица не имели к ним доступа.