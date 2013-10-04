Азаров 7-8 октября посетит Беларусь

Премьер-министр Украины Николай Азаров 7-8 октября осуществит официальный визит в Республику Беларусь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, во время визита Азаров проведет встречи с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и премьер-министром Михаилом Мясниковичем.

Программой визита запланировано подписание украинско-белорусских документов.

Также премьер-министр Украины посетит ряд предприятий, в частности, агропромышленного и военно-промышленного комплекса, предприятие по производству морепродуктов.

Кроме того, Азаров примет участие в церемонии возложения цветов к Монументу Победы в Минске и к Вечному огню в Брестской крепости.