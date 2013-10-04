Власенко: Тимошенко согласилась на предложение лечиться в Германии

Члены Мониторинговой миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский передали экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко предложение относительно выезда в Германию на лечение, и она его приняла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

Он зачитал заявление Тимошенко, в котором, в частности, говорится: “Я публично принимаю это предложение”. Тимошенко отметила, что делает это не потому, что не доверяет украинским врачам, а потому, что не доверяет украинскому “режиму”. Тимошенко также сказала, что «боролась, борется и будет бороться» за свою полную реабилитацию, а также – за снятие с нее всех обвинений, и за возвращение к полноценной политической жизни. Она также отметила, что верит, что шаг относительно направления ее на лечение в Германию “разрядит ситуацию накануне саммита восточного партнерства”.

“Поэтому ради успешного Вильнюса и успешной Украины, ради исторического и судьбоносного соглашения с ЕС я готова принять такое предложение”, - процитировал заявление экс-премьер-министра Власенко.

Тимошенко также отметила, что ее возможный выезд в Германию «не является эмиграцией, и она никогда нигде не будет просить политического убежища», говорится в заявлении.

В то же время на вопрос журналистов, идет ли речь уже о каких-то конкретных датах, когда Тимошенко может поехать за границу, Власенко напомнил, что представители Европейского Союза неоднократно называли график подготовки к Вильнюсскому саммиту и этим графиком предусмотрен отчет миссии Кокса-Квасневского 15 октября.

Власенко отметил, что дата этого отчета никуда не переносилась.

“Поэтому европейские политики, которые отвечают за сопровождение Украины на пути к подписанию Соглашения об ассоциации, называют одной из ключевых дат 15 октября. Сможет ли Виктор Янукович найти в себе силы и удовлетворить ходатайство Кокса и Квасневского — покажет время. Но для этого ему нужна ровно одна минута”, - сказал защитник Тимошенко.

Напомним, сегодня Власенко заявил, что члены Мониторингововой миссии Кокс и Квасневский подали Президенту Украины Виктору Януковичу ходатайство о помиловании экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Он отметил, что два часа тому назад встречался с Коксом и Квасневским, которые сообщили ему, что сегодня во время их встречи с Януковичем они “для юридической легализации возможности выезда Юлии Тимошенко за границу” подали подписанное ими ходатайство о помиловании Тимошенко.

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Тимошенко заявляет, что принимает предложение о лечении в Германии «ради судьбоносного Соглашения с ЕС»

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляет, что принимает предложение о лечении в Германии «ради судьбоносного Соглашения с ЕС».

Об этом говорится в заявлении Тимошенко, переданном УНИАН пресс-службой «Батькивщины».

Обращаясь к украинцам, Тимошенко отмечает, что «все меньше времени остается до подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, которое откроет нам новую историческую эпоху — европейскую. Подписание Соглашения – это наш судьбоносный шанс, который, твердо убеждена, мы не упустим и не потеряем. Шанс, над реализацией которого нам придется тяжело поработать не один год, чтобы добиться утверждения европейских ценностей, чтобы, «обдирая кулаки до крови», выжечь из нашей жизни диктатуру, клановость, несправедливость, бесправие, коррупцию, кумовство».

По словам экс-премьера, «работы у нас будет много, но Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом — это как выстрел стартового пистолета. Он будет стимулировать нас как можно быстрее не просто пройти, а пробежать все круги очищения и становления обновленной, успешной Украины».

«Самой своей сущностью, всеми фибрами души и каждой клеткой тела стремлюсь, чтобы это соглашение было подписано, чтобы Украина вышла на новый этап своего становления и развития», - отмечает Тимошенко.

Она напоминает, что Европейский Союз определил 11 критериев, которые Украина должна выполнить, чтобы лидеры ЕС были готовы поставить свои автографы на Соглашении с нашей страной. «Одним из таких критериев является настоятельное требование к Виктору Януковичу прекратить политические репрессии и выборочное правосудие, выпустить меня из-за решетки. Руководители ЕС четко заявили, что без моего освобождения подписание Соглашения не состоится».

Тимошенко отмечает, что еще в ноябре 2011 года она «публично обратилась к европейскому сообществу с просьбой не ставить подписание Соглашения в зависимость от моего заключения. Я просила «народы, парламенты и лидеров ЕС не допустить, чтобы разочарование Запада Януковичем распространилось на Украину». Я объяснила, что не хочу, чтобы европейское будущее моей страны пострадало по какой-либо причине, тем более из-за моей судьбы».

«Будучи глубоко благодарна Европе за поддержку меня, я тем не менее понимаю, что она отстаивает не только конкретную личность, а определенные принципы и систему ценностей. Именно потому что вопрос намного глубже, чем просто требование моего освобождения, мои призывы не ставить подписание Соглашения в зависимость от моего выхода из-за решетки не могли повлиять на позицию Европейского Союза», - отмечает Тимошенко.

По ее словам, уже долгое время Янукович «не выполняет требование освободить меня и считает, что ему удастся построить «европейскую» Украину на основе диктатуры, клановости, коррупции, политических репрессий. К счастью, реализовать такой проект ему не удастся, потому что европейская семья не исповедует двойных стандартов. Удерживать политический концлагерь в центре Европе Януковичу все тяжелее, и потому он вынужден отступать».

Она выражает благодарность представителям специальной миссии Европарламента - Пэту Коксу и Александру Квасневскому, «которые в постоянном режиме ведут переговоры с Виктором Януковичем по поводу моего освобождения».

Тимошенко отмечает, что Кокс и Квасневский передали ей «предложение о выезде в Германию на лечение. Я публично принимаю это предложение. И не потому, что я не доверяю украинским врачам. От всего сердца благодарна врачам, реабилитологам, медицинским сестрам и всем, кто оказывает мне помощь в клинике «Укрзализницы». Я не доверяю не врачам, а режиму, который готов и способен сделать все ради того, чтобы от меня избавиться».

При этом Тимошенко отмечает: «Я боролась, борюсь и буду бороться за свою полную правовую реабилитацию, снятие с меня всех абсурдных, от «а» к «я» фальсифицированных обвинений, за возвращение к полноценной политической жизни. Ясно, что выезд на лечение не решает этой проблемы в полной мере. Но я верю в то, что такой шаг разрядит ситуацию накануне саммита Восточного партнерства. Поэтому ради успешного Вильнюса и успешной Украины, ради исторического и судьбоносного Соглашения с ЕС я готова принять такое предложение».

При этом Тимошенко заявляет, что ее «возможный отъезд в Германию не является эмиграцией. Я никогда и нигде не буду просить политического убежища, не буду скрываться по зарубежью. Я свое уже давно отбоялась. Я буду принимать самое активное участие в освобождении Украины от диктатуры».

«Всем, кто протестовал возле Печерского судилища и под стенами больницы в Харькове, всем, кто меня поддерживает, кто за меня молится и на меня надеется, я безгранично благодарна. Низкий вам поклон, мои родные! Благодаря вам я ни на мгновение не чувствую себя одинокой. Знайте, никогда вас не подведу! Я тоже молюсь за вас и Украину и верю в лучшее!», - говорится в заявлении Тимошенко.

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