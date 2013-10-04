Кокс и Квасневский подали Януковичу ходатайство о помиловании Тимошенко

Члены Мониторингововой миссии Европейского парламента Пэт Кокс и Александр Квасневский подали Президенту Украины Виктору Януковичу ходатайство о помиловании экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

Он подчеркнул, что два часа назад встречался с Коксом и Квасневским, которые сообщили ему, что сегодня во время их встречи с Януковичем они “для юридической легализации возможности выезда Юлии Тимошенко за границу” подали подписанное ими ходатайство о помиловании Тимошенко.

Власенко также добавил, что считает это “основанием Януковичу использовать имеющиеся у него конституционные полномочия для обеспечения подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на Вильнюсском саммите”.

Как сообщал УНИАН, ранее, в апреле этого года, ряд женщин-депутатов от оппозиции передали Президенту Украины просьбы о помиловании Тимошенко, которая отбывает 7-летний срок за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Российской Федерацией. При этом Янукович передал это ходатайство на рассмотрение Комиссии по помилованию.

27 апреля на заседании Комиссии по вопросам помилования было принято решение рекомендовать Януковичу отказать в помиловании Тимошенко, поскольку оно может оказаться преждевременным в связи с продолжением расследования в отношении нее уголовных дел.