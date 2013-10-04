Анонс на 7 октября
04.10.2013 Президент Украины Виктор Янукович посетит с рабочим визитом Польшу Состоится презентация макроэкономического прогноза Всемирного банка для Украины Премьер-министр Николай Азаров совершит официальный визит в Республику Беларусь
* Президент Украины Виктор Янукович посетит с рабочим визитом Польшу для проведения переговоров с президентами трех европейских стран по европейской интеграции Украины.
* Премьер-министр Украины Николай Азаров совершит официальный визит в Республику Беларусь. Глава Правительства Украины проведет встречи с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и Премьер-министром Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем. Запланировано подписание белорусско-украинских документов. Также Премьер-министр Украины посетит ряд предприятий, в частности, агропромышленного и военно-промышленного комплекса, предприятия по производству морепродуктов. Премьер-министр Украины примет участие в церемонии возложения цветов к Монументу Победы в Минске и к Вечному огню в Брестской крепости.
* Состоится презентация нового макроэкономического прогноза Всемирного банка для Украины. Участники: Чимяо Фан, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Лалита Мурти, главный экономист, координатор программ Всемирного банка в секторе преодоления бедности в Украине, Беларуси и Молдове; Анастасия Головач, экономист Всемирного банка.
* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и мерах, предпринятых по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Владимир Демчук, заместитель начальника Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации.
* Комитет ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности проведет слушания на тему: «Нефтеперерабатывающая отрасль Украины: состояние, проблемы, перспективы модернизации». По результатам Комитетских слушаний будут подготовлены соответствующие рекомендации.
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