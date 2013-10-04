В Киеве 25-26 ноября состоится очередной раунд переговоров по Приднестровью

Следующий раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» состоится 25-26 ноября в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

По данным МИД, такое решение приняли 3 октября в Брюсселе участники заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в формате «5+2», поддержав предложение Украинского председательства в ОБСЕ.

Как говорится в сообщении, в ходе этого заседания, которое состоялось под председательством специального представителя действующего председателя ОБСЕ посла Андрея Дещицы, продолжилось обсуждение вопросов повестки дня процесса приднестровского урегулирования на основе принятой в апреле 2012 года тематической структуры «трех корзин».

Основное внимание было сосредоточено на поиске путей решения актуальных проблем, связанных с обеспечением свободы передвижения людей, товаров и услуг. Участники совещания положительно оценили информацию молдавской стороны о мерах, которые принимаются для устранения препятствий для свободного передвижения жителей Приднестровского региона, отметили в МИД.

Стороны обсудили и дальнейшие конкретные шаги по реализации решения Одесского раунда относительно демонтажа аварийной канатной дороги через Днестр между городами Рыбница и Резина, сообщи во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в переговорах по приднестровскому урегулированию принимают участие Молдова и Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ - как посредники, Евросоюз и США - как наблюдатели.