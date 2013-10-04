СБУ: утечки персональных данных из-за сбоя в работе госреестров не произошло

Утечки информации с персональными данными граждан в результате приостановки работы государственных реестров не произошло.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, СБУ в рамках открытого Генеральной прокуратурой уголовного производства по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей Министерства юстиции, что привело к прекращению функционирования 12 государственных и единых реестров информационной сети, согласно компетенции, была осуществлена соответствующая проверка.

«Установлено, что в результате остановки функционирования государственных реестров утечки информации с персональными данными граждан Украины не произошло», - отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 3 октября заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Вадим Хоруженко заявил о рейдерском захвате государственных реестров.

По словам Хоруженко, речь идет о 18 утраченных госреестрах, среди которых одним из основных является реестр прав собственности на недвижимость, кроме того, данные о браках, рождениях, смертях.

По словам Хоруженко, имея такие данные, «нечистые на руку люди» могут их легко использовать в своих целях, поскольку проверить достоверность документов в связи с утратой реестра фактически невозможно.

В открытом обращении «Информационного центра» отмечается, что «с 1 октября 2013 года работа всех реестров Министерства юстиции была прекращена».

Вместе с тем, в тот же день министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что государственные реестры «не пострадали и не повреждены», поскольку никакие посторонние лица не имели к ним доступа.

Сегодня, 4 октября, председатель Укргосреестра Дмитрий Ворона сообщил, что утечки информации из базы данных государственных реестров не было, а их работа уже полностью возобновлена.