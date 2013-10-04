Нидерланды инициировали разбирательство против России из-за Greenpeace

Власти Нидерландов инициировали международное разбирательство против Российской Федерации из-за инцидента с судном Greenpeace в Печорском море, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

"Сегодня на основании Конвенции ООН по морскому праву Нидерланды инициировали арбитражные процедуры", - говорится в копии письма министра иностранных дел королевства Франса Тиммерманса, которая оказалась в распоряжении Рейтер.

В документе отмечается, что целью разбирательства является освобождение корабля, задержание которого страна считает незаконным, и его экипажа.

Подробности процедуры, инициированной правительством, не сообщаются. Ранее голландский МИД заявлял, что может обратиться в Международный трибунал по морскому праву.

Активисты Greenpeace попытались 18 сентября в Печорском море подняться на нефтяную платформу "Приразломная" компании "Газпром нефть шельф" для проведения акции против нефтедобычи в Арктике.

На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна Arctic Sunrise, следовавшего под флагом Нидерландов, и отбуксировали его в Кольский залив. Задержаны 30 человек, в частности иностранцы, среди которых – украинец Руслан Якушев. Активистов доставили на берег и поместили в изоляторы временного содержания Мурманска и близлежащих городов. Всем арестованным 2 и 3 октября было предъявлено обвинение в пиратстве.